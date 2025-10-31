Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 31 Ekim 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 31 Ekim 2025 Cuma günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Altın fiyatları, ABD ile Çin arasında imzalanan ticaret anlaşmasının uzun vadeli rekabet endişelerini giderememesi ve küresel piyasalarda yeniden artan belirsizliklerin etkisiyle ons başına 4 bin doların üzerinde seyrini korudu.

Değerli metal, önceki gün yüzde 2,4’lük yükselişle dört günlük düşüş serisini sonlandırırken, Fed’in faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması ve altın destekli fonlardan çıkışlara rağmen yatırımcı ilgisini sürdürdü.

31 Ekim Cuma altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 5.392,3120 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 8.816,5300 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 17.648,83 TL

* Tam altın satış fiyatı: 36.976,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 35.159,7500 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 92.299,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.025,69 dolar