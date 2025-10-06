Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 6 Ekim 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (6 Ekim 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. ABD federal hükümetinin kapanmasının uzamasıyla birlikte altın fiyatları yeniden rekor seviyelere tırmandı. Külçe altın, ons başına 3.920,63 dolara kadar yükselerek 4 bin dolar sınırına yaklaştı. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 6 Ekim altın fiyatları...
Altın fiyatları 6 Ekim 2025 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
ABD federal hükümetinin kapanmasının uzaması altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Ons altın 3.920 dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek düzeyine çıktı.
6 Ekim Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 5.272,0310 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 8.619,7900 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 17.230,32 TL
* Tam altın satış fiyatı: 35.466,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 34.369,2300 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 88.463,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 3.921,10 dolar