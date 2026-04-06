Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 6 Nisan 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 6 Nisan 2026 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Altın fiyatları, jeopolitik riskler ve yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle destek bulsa da, ABD’de beklentileri aşan istihdam verilerinin dolar endeksini güçlendirmesiyle baskı altında kaldı. Gram altın 6 bin 660 TL, ons altın ise 4 bin 645 dolar seviyesinden güne başladı.

6 Nisan Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 6.646,36 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.465,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.827,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 44.440,31 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.451,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 111.441,58 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.646,84 dolar