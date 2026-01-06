Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 6 Ocak 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (6 Ocak 2026)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Jeopolitik risklerin etkisiyle yükselişini sürdüren altın fiyatlarında gram altın haftalık bazda yüzde 2,85 getiri sağlarken, Kapalıçarşı’da fiziki gram altın 6.405 TL’ye kadar yükseldi. İşte 6 Ocak 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları 6 Ocak 2026 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
Jeopolitik risklerin ve küresel belirsizliklerin etkisiyle altın piyasasında yükseliş ivmesi güçleniyor. Kapalıçarşı’da fiziki gram altının satış fiyatı 6.405 TL’ye kadar yükseldi.
6 Ocak Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 6.181,06 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.472,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 20.945,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 41.224,80 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.729,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 103.378,14 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.466,65 dolar