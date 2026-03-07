Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 7 Mart 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (7 Mart 2026)
Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. Artan jeopolitik gerilim ve zayıflayan doların etkisiyle güvenli liman talebi güçlendi. Gram altın 7 bin 301 TL’den, ons altın ise 5 bin 152 dolar seviyesinden işlem görüyor. İşte 7 Mart 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları 7 Mart 2026 Cumartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilim ve doların değer kaybetmesi yatırımcıların güvenli liman talebini artırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle gram altın 7 bin 301 TL, ons altın ise 5 bin 152 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altın ve gümüş fiyatları jeopolitik gerilime rağmen konsolidasyon sürecinde. Uzmanlar tahvil piyasasına olan büyük ilginin altın üzerinde baskı ortaya çıkardığının altını çiziyor.
7 Mart Cumartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 7.301,06 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.143,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 24.286,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 47.416,91 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.423,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 118.542,27 TL
* Ons altın satış fiyatı: 5.152,93 dolar