Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 7 Nisan 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 7 Nisan 2026 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Altın fiyatları yeni güne ons bazında 4 bin 650 dolar, gram bazında ise 6 bin 670 TL seviyelerinde başladı. Piyasalarda, Hürmüz Boğazı’nda gerilimin artmasının petrol fiyatlarını yukarı taşıyabileceği, bunun da dolar endeksi ve tahvil faizleri üzerinden altın üzerinde aşağı yönlü baskıyı artırabileceği öngörülüyor.

7 Nisan Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 6.667,05 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.443,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.785,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 44.079,71 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.366,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 110.537,30 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.649,85 dolar