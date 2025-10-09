ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 9 Ekim 2025 güncel altın fiyatları

Altın her gün olduğu gibi yeni günde de yatırımcıların gündeminde.

Çarşamba günü ons başına 4 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından Perşembe sabahında kâr satışlarıyla geriledi.

Sert yükseliş sonrası düzeltme eğilimine giren değerli metal, küresel piyasalarda yüzde 1’e yakın düşüş yaşarken, iç piyasada gram altın da zirve seviyesinden sınırlı geri çekildi.

Yurt içi piyasalarda da benzer bir hareket gözlendi. Dün 5.443 TL ile tarihi zirvesini yineleyen gram altın, sabah saatlerinde 5.411 TL’ye kadar geriledi.

Trump açıklaması güvenli liman talebini azalttı

Altının güvenli liman cazibesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hamas ve İsrail arasında ilk aşama için anlaşmanın sağlandığını açıklamasıyla azaldı.

Küresel belirsizlik altını yılın kazananı yaptı

Altın, bu yıl küresel ticaretteki belirsizlikler, ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına dair tartışmalar ve mali istikrara yönelik endişeler nedeniyle yüzde 50’nin üzerinde değer kazandı.

Artan jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının altın alımlarını hızlandırmasıyla birlikte, değerli metali yatırımcıların gözdesi haline getirdi.

9 Ekim Çarşamba güncel altın fiyatları

Gram Altın: Alış 5.409,61 TL – Satış 5.410,32 TL

Ons Altın: Alış 4.038,03 USD – Satış 4.038,45 USD

Çeyrek Altın: Alış 9.323,00 TL – Satış 9.443,00 TL

Yarım Altın: Alış 18.646,00 TL – Satış 18.897,00 TL

Tam Altın: Alış 36.807,03 TL – Satış 37.542,52 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 37.177,00 TL – Satış 37.650,00 TL

Ata Altın: Alış 37.957,25 TL – Satış 38.924,45 TL