Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 9 Nisan 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 9 Nisan 2026 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Orta Doğu’daki ateşkes ihlallerinin sürmesi ve petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi, altın fiyatlarında baskı yarattı. Gram altın 6 bin 745 TL seviyesinde işlem görürken, ons altın 4 bin 715 dolar civarında güne başladı; dün 7 bin lirayı aşan fiziki gram altın ise sabah saatlerinde 6 bin 875 TL’ye kadar geriledi.

9 Nisan Perşembe altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 6.738,39 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.501,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.935,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 44.965,55 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.663,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 112.758,69 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.720,30 dolar