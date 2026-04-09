Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 9 Nisan 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (9 Nisan 2026)
Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. Gram altın 6 bin 745 TL, ons altın 4 bin 715 dolar seviyesinde güne başlarken, fiziki gram altın 6 bin 875 TL’ye geriledi. İşte 9 Nisan 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Orta Doğu’daki ateşkes ihlallerinin sürmesi ve petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi, altın fiyatlarında baskı yarattı. Gram altın 6 bin 745 TL seviyesinde işlem görürken, ons altın 4 bin 715 dolar civarında güne başladı; dün 7 bin lirayı aşan fiziki gram altın ise sabah saatlerinde 6 bin 875 TL’ye kadar geriledi.
9 Nisan Perşembe altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 6.738,39 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.501,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 22.935,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 44.965,55 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.663,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 112.758,69 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.720,30 dolar