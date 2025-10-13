Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 13 Ekim 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

Yatırımcılar yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor.

Sabah saatlerinde arama motorlarında en çok yapılan sorgulamalar "Gram altın ne kadar oldu? Ons altın kaç dolar? Gram altın rekor mu kırdı? Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar" oldu. Peki altın fiyatları ne kadar? İşte 13 Ekim Pazartesi güncel altın fiyatları!

Altında rekor serisi sürüyor

Altın fiyatları yeni haftaya rekorlarla başladı.

Haftanın ilk işlem gününün erken saatlerinde 5 bin 458 TL'ye kadar yükseleden gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Benzer bir tablo ons altında da yaşandı. Altının ons fiyatı haftanın ilk işlem gününde 4 bin 60 dolara kadar yükseldi ve tarihi zirvesini yineledi.

13 Ekim Pazartesi güncel altın fiyatları

Gram Altın: Alış 5.452,90 TL – Satış 5.453,49 TL

Ons Altın: Alış 4.057,62 USD – Satış 4.058,17 USD

Çeyrek Altın: Alış 9.166,00 TL – Satış 9.256,00 TL

Yarım Altın: Alış 18.332,00 TL – Satış 18.518,00 TL

Tam Altın: Alış 36.063,33 TL – Satış 36.770,80 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 36.551,00 TL – Satış 36.873,00 TL

Ata Altın: Alış 37.190,31 TL – Satış 38.124,32 TL