Çin Merkez Bankası 10 aydır aralıksız olarak altın alıyor

Çin Merkez Bankası (PBoC), ABD doları rezervlerini çeşitlendirme stratejisi kapsamında üst üste 10. ayda da altın rezervlerini artırdı. Ağustos ayında da altın alımlarına devam eden banka, elindeki külçe altın miktarını 0,06 milyon troy ons daha yükselterek toplam 74,02 milyon troy onsa çıkardı.

PBoC, altın biriktirme hamlesine geçtiğimiz Kasım ayında başlamıştı ve bu tarihten bu yana toplamda 1,22 milyon troy onsluk bir alım gerçekleştirdi.

Altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı

Bununla birlikte altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz indirimleri beklentileri ve Beyaz Saray'dan gelen açıklamalarla birlikte rekor seviyelere ulaştı.

Goldman Sachs'ın analizlerine göre, külçe altın bu yıl yüzde 30'dan fazla değer kazanarak ons başına 3 bin 500 doların üzerine çıktı. Bankanın raporunda, Fed'in bağımsızlığına yönelik olası endişelerin altının ons fiyatını 5 bin dolara yaklaştırabileceği ifade edildi.

Dünya Altın Konseyi'nin son raporu, küresel çapta merkez bankalarının altın birikim hızının fiyat artışlarıyla birlikte yavaşladığını belirtse de, artan jeopolitik risklerin resmi sektörden gelen talebi desteklemeye devam etmesi bekleniyor.