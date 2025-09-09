Dolar zayıfladı, altın parladı: Tarihi zirveler yinelendi: Altında çifte rekor! | Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Altın fiyatları, bu sabah Fed’in faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla yeni rekor seviyelere ulaştı. Doların zayıflaması ve tahvil getirilerinin düşmesi, yatırımcıların değerli metale yönelmesine neden oldu.

Spot altın erken saatlerde 3654,57 doları görerek yeni tarihi zirvesine çıktı. Ons altın sabah saatlerinde yüzde 0,33 yükselişle 3.648,38 dolardan işlem görüyor. Ons altın ay başından bu yana yüzde 5,84, yıl başından itibaren ise yüzde 39 değer kazandı.

Aynı saatlerde gram altın ise 4848 TL ile rekor kırarken sabah 07:12 itibarıyla fiyatlar 3838 TL seviyelerinde yer alıyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, ABD Merkez Bankası’nın piyasanın birden fazla faiz indirimi beklentisini karşılaması durumunda altının yükselişini sürdüreceğini söyledi.

Fed’e dair beklentiler güçleniyor

CME Group’un FedWatch verilerine göre, piyasalarda bu ay yapılacak toplantıda 25 baz puanlık indirim ihtimali yüzde 89,4, 50 baz puanlık büyük indirim olasılığı ise yüzde 10,6 olarak fiyatlanıyor.

Dolar endeksi DXY, rakip para birimlerine karşı son yedi haftanın en düşük seviyesine gerilerken, ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirisi de beş ayın en düşük seviyesini gördü. Bu tablo altının cazibesini artırdı.

Avrupa Merkez Bankası’nın ise perşembe günkü toplantısında faizleri sabit tutması bekleniyor. Yatırımcılar, Fed’in politika yoluna ilişkin ipuçları için Çarşamba açıklanacak üretici fiyatları ve Perşembe gelecek tüketici fiyat verilerini takip edecek.

Waterer, ABD enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesi halinde Fed’in daha güvercin bir tutum sergileyebileceğini belirterek, altının kısa vadede 3.700 doları hedefleyebileceğini ifade etti.

9 Eylül 2025 güncel altın fiyatları

Gram Altın: Alış 4.837,94 TL – Satış 4.838,39 TL

Ons Altın: Alış 3.648,41 USD – Satış 3.648,79 USD

Çeyrek Altın: Alış 7.955,00 TL – Satış 8.036,00 TL

Yarım Altın: Alış 15.910,00 TL – Satış 16.072,00 TL

Tam Altın: Alış 31.209,36 TL – Satış 31.823,46 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 31.722,00 TL – Satış 31.997,00 TL

Ata Altın: Alış 32.184,65 TL – Satış 32.994,88 TL

