Goldman Sachs'ın ardından UBS'ten de rekor senaryo: Altın fiyatları için yeni tahminini paylaştı!

Küresel yatırım bankası UBS, altın fiyatına ilişkin beklentilerini yukarı yönlü güncelledi. Banka, Fed’in beklenen faiz indirimleri ve doların değer kaybının altına güçlü destek sağlayacağını vurguladı.

UBS’in yeni hedefleri

UBS’nin raporuna göre, 2025 sonu için ons altın tahmini 300 dolar artırılarak 3.800 dolara yükseltildi. 2026 ortası içinse önceki tahmin 200 dolar artırılarak 3.900 dolara çıkarıldı.

ETF varlıklarında artış öngörüsü

Banka ayrıca altın borsa yatırım fonu (ETF) varlık tahminini de revize etti. Raporda, 2025 sonunda ETF varlıklarının 3.900 tonun biraz üzerine çıkarak önceki rekor seviyelere yaklaşmasının beklendiği ifade edildi.

Goldman Sachs: Altın 5 bin dolara çıkabilir

UBS’in güncel raporundan önce ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs da dikkat çekici bir analiz yayımlamıştı. Goldman, Fed’in bağımsızlığının zedelenmesi halinde yatırımcı güveninin sarsılacağını ve bunun altına güçlü talep yaratabileceğini vurgulamıştı.

Goldman Sachs analistleri, ABD tahvil piyasasının yalnızca yüzde 1’inin altına kayması durumunda ons altının neredeyse 5 bin dolara kadar çıkabileceğini öngörmüştü. Bankanın temel senaryosu ise 2026 ortalarına kadar 4 bin dolar, alternatif senaryoda ise 4.500 dolar seviyesiydi.

Uzun vadeli güçlü yatırım aracı

Goldman, yayımladığı notta “Altın, emtia piyasasında en güçlü uzun pozisyon önerimiz olmaya devam ediyor” ifadesini kullanmıştı. UBS’in yükseltilmiş hedefleri de bu beklentiyi destekler nitelikte oldu.