Goldman Sachs'ın ardından UBS'ten de rekor senaryo: Altın fiyatları için yeni tahminini paylaştı!
UBS, altın fiyatı tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, 2025 sonu için ons altın hedefini 3.800 dolara, 2026 ortası içinse 3.900 dolara çıkardı. Revizyonun gerekçesi olarak Fed’in beklenen faiz indirimleri ve doların zayıflaması gösterildi. UBS ayrıca altın ETF varlıklarının 2025 sonunda 3.900 tonu aşarak önceki rekorlara yaklaşacağını öngördü. Daha önce Goldman Sachs da altın için benzer bir değerlendirme yapmış, Fed’in bağımsızlığının zedelenmesi halinde ons altının 5 bin dolara kadar çıkabileceğini belirtmişti.
Küresel yatırım bankası UBS, altın fiyatına ilişkin beklentilerini yukarı yönlü güncelledi. Banka, Fed’in beklenen faiz indirimleri ve doların değer kaybının altına güçlü destek sağlayacağını vurguladı.
UBS’in yeni hedefleri
UBS’nin raporuna göre, 2025 sonu için ons altın tahmini 300 dolar artırılarak 3.800 dolara yükseltildi. 2026 ortası içinse önceki tahmin 200 dolar artırılarak 3.900 dolara çıkarıldı.
ETF varlıklarında artış öngörüsü
Banka ayrıca altın borsa yatırım fonu (ETF) varlık tahminini de revize etti. Raporda, 2025 sonunda ETF varlıklarının 3.900 tonun biraz üzerine çıkarak önceki rekor seviyelere yaklaşmasının beklendiği ifade edildi.
Goldman Sachs: Altın 5 bin dolara çıkabilir
UBS’in güncel raporundan önce ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs da dikkat çekici bir analiz yayımlamıştı. Goldman, Fed’in bağımsızlığının zedelenmesi halinde yatırımcı güveninin sarsılacağını ve bunun altına güçlü talep yaratabileceğini vurgulamıştı.
Goldman Sachs analistleri, ABD tahvil piyasasının yalnızca yüzde 1’inin altına kayması durumunda ons altının neredeyse 5 bin dolara kadar çıkabileceğini öngörmüştü. Bankanın temel senaryosu ise 2026 ortalarına kadar 4 bin dolar, alternatif senaryoda ise 4.500 dolar seviyesiydi.
Uzun vadeli güçlü yatırım aracı
Goldman, yayımladığı notta “Altın, emtia piyasasında en güçlü uzun pozisyon önerimiz olmaya devam ediyor” ifadesini kullanmıştı. UBS’in yükseltilmiş hedefleri de bu beklentiyi destekler nitelikte oldu.