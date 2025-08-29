Gram altın yine rekor kırdı, ons son haftaların zirvesinde! (29 Ağustos güncel altın fiyatları)
Altın piyasasında rekor serisi yeni günde de sürüyor. Gram altın gece saatlerinde 4 bin 522 TL’ye çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Uluslararası piyasalarda ons altın da 3.423 doları aşarak 22 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Sabah saatlerinde fiyatlar bir miktar geri çekilse de altın yatırımcısı tarihi seviyeleri takip ediyor. Peki gram altın kaç TL? Ons altın kaç dolar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Yarım altın kaç lira? Tam altın fiyatlarında son durum ne? İşte 29 Ağustos güncel altın fiyatları...
Altın piyasasında yükseliş ivmesi hız kesmeden devam ediyor. Altın yatırımcıları tarihi seviyelerin ardından piyasanın yönünü belirleyecek gelişmeleri yakından izliyor.
Geçtiğimiz gün bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 4 bin 482 TL’den günü tamamlayan gram altın, dün öğleden sonra hızlı bir çıkış kaydederek rekor kırmıştı.
Gece saatlerinde serbest piyasada gram altın 4 bin 522 TL’ye ulaştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Ons altın da rekor seviyelerde
Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı da güçlü seyrini sürdürdü. Dün gece 3.423,19 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın, 22 Temmuz’dan bu yana görülen en yüksek düzeye ulaştı.
29 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları
Sabah saatleri itibarıyla altın piyasasında güncel rakamlar şöyle:
Gram Altın: Alış 4.510,38 TL – Satış 4.510,89 TL
Ons Altın: Alış 3.408,59 dolar – Satış 3.408,95 dolar
Çeyrek Altın: Alış 7.335,00 TL – Satış 7.399,00 TL
Yarım Altın: Alış 14.670,00 TL – Satış 14.797,00 TL
Tam Altın: Alış 28.763,82 TL – Satış 29.323,73 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 29.251,00 TL – Satış 29.458,00 TL
Ata Altın: Alış 29.662,69 TL – Satış 30.403,13 TL