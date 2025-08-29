Altın piyasasında yükseliş ivmesi hız kesmeden devam ediyor. Altın yatırımcıları tarihi seviyelerin ardından piyasanın yönünü belirleyecek gelişmeleri yakından izliyor.

Geçtiğimiz gün bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 4 bin 482 TL’den günü tamamlayan gram altın, dün öğleden sonra hızlı bir çıkış kaydederek rekor kırmıştı.

Gece saatlerinde serbest piyasada gram altın 4 bin 522 TL’ye ulaştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Ons altın da rekor seviyelerde

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı da güçlü seyrini sürdürdü. Dün gece 3.423,19 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın, 22 Temmuz’dan bu yana görülen en yüksek düzeye ulaştı.

29 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları

Sabah saatleri itibarıyla altın piyasasında güncel rakamlar şöyle:

Gram Altın: Alış 4.510,38 TL – Satış 4.510,89 TL

Ons Altın: Alış 3.408,59 dolar – Satış 3.408,95 dolar

Çeyrek Altın: Alış 7.335,00 TL – Satış 7.399,00 TL

Yarım Altın: Alış 14.670,00 TL – Satış 14.797,00 TL

Tam Altın: Alış 28.763,82 TL – Satış 29.323,73 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 29.251,00 TL – Satış 29.458,00 TL

Ata Altın: Alış 29.662,69 TL – Satış 30.403,13 TL

