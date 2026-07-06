Altın fiyatlarında kritik uyarı! JPMorgan tahminlerini revize etti, yükseliş sürecek mi?

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Altın fiyatları 5 haftalık düşüşün ardından geçtiğimiz hafta ilk haftalık yükselişini gerçekleştirerek yatırımcısına yeniden kazandırdı.

Ons altın haftayı yüzde 2,5 yükselişle 4 bin 175 dolar seviyesinde, gram altın da yüzde 1,08 değer kazancıyla 6 bin 277 liradan tamamladı.

Altın fiyatlarındaki bu yükseliş ivmesi heyecanlandırsa da bankacılık devi JPMorgan tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Bu hamle altındaki son rallinin sürdürülebilirliğine ilişkin soru işaretleri yarattı.

İyimser tahminlerde temkinli görünüm

Yatırımcılar, faiz indirimi beklentisi, merkez bankalarının alımları ve güvenli liman talebinin desteğiyle altının yıl sonuna kadar yükselişini sürdürmesini bekliyordu. Ancak JPMorgan, talep görünümündeki zayıflama nedeniyle haziran ayında yaptığı iyimser tahmini değiştirdi.

9 Haziran’da altının yıl sonuna kadar yükselişini sürdüreceğini değerlendiren JPMorgan, son tahmininde ise altının üçüncü çeyrekte ons başına 4 bin 300 dolara, dördüncü çeyrekte ise 4 bin 500 dolara ulaşacağını öngördü. Bu tahmin, piyasada önceki beklentilere kıyasla daha temkinli bir görünüm ortaya koydu.

JPMorgan, altın alımlarını destekleyen kilit sektörlerden gelecek talebin beklenenden daha düşük kalacağını ve bunun kısa vadede fiyatlardaki yükselişi sınırlayacağını ifade etti.

Talep görünümünde zayıflama

Son dönemde altın piyasasını; merkez bankalarının alımları, fiziki altın talebi ve Fed’in ilerleyen dönemde faiz indirimine gideceği beklentisi destekliyordu. Ancak bankanın analistlerine göre bu tablo değişmeye başladı.

JPMorgan, güçlü ABD verilerinin Fed’in beklenenden daha erken faiz artırımı ihtimalini yeniden gündeme getirmesi halinde, kendi tahminlerine yönelik risklerin aşağı yönlü olduğunu belirtti.

Uzun vadeli yükseliş beklentisi

Bununla birlikte banka, uzun vadeli yükseliş beklentisinden tamamen vazgeçmiş değil. JPMorgan, 2027 yılında merkez bankalarının alımları ve fiziki talebin altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini öngörüyor.

Buna karşılık Goldman Sachs, hedef fiyatını aşağı çekmiş olsa da, devletlerin ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme amacıyla yaptığı alımların uzun vadede altın fiyatlarını desteklemeyi sürdüreceğini düşünüyor.