Ons altın kritik eşiği geçti, gram altın rekor kırdı!
Altının gram fiyatı yeni işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından öğleden sonra 4 bin 497 TL’ye çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Ons altın ise kritik eşik olarak değerlendirilen 3 bin 400 seviyesini aşarak 3.407 dolar ile 8 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Altın piyasasında rekor tazeleyen hareketlilik devam ediyor.
Dün günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 4 bin 482 TL’den tamamlayan gram altın, yeni işlem gününe yatay başlamasına rağmen öğleden sonra hızlı bir yükseliş kaydetti.
Gram altın 4 bin 497 TL’ye ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Ons altın kritik eşiği geçti
Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı da yükselişini sürdürdü. 3.407,80 dolar seviyesine çıkan ons altın, 8 Ağustos’tan bu yana görülen en yüksek düzeye ulaştı.
Piyasaların gözü ABD verilerinde
Yatırımcıların odağında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası bulunuyor. ABD’de enflasyonla mücadele sürecindeki belirsizlikler devam ederken, Fed’in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ile büyüme verileri bekleniyor.