ALTINDA ÇİFTE REKOR! Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar? 14 Ekim güncel altın fiyatları...

Hafta ortasında küresel piyasalarda yaşanan sert hareketlerle altın fiyatları tarih yazdı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi sinyalleri ve ABD-Çin geriliminin yeniden alevlenmesi, yatırımcıları güvenli liman olarak altına yöneltti.

Ons altın kaç dolar oldu?

Ons altın yüzde 1,33 yükselişle 4 bin 100 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Altın, yılbaşından bu yana yüzde 38 değer kazandı ve dolar karşısında yatırımcısına rekor getiri sağladı.

Gram altın ne kadar?

ABD ve Asya piyasalarındaki gelişmelerin etkisiyle Türkiye’de de gram altın fiyatı tarihi zirveyi gördü. Günü yüzde 1,4’lük artışla 5 bin 600 liranın üzerinde kapatan gram altın, yatırımcısına bir günde 80 liradan fazla kazandırdı.

Analistler, ons altındaki yükselişin devam etmesi durumunda gram altının kısa sürede 5 bin 800 lira seviyesini test edebileceğini belirtiyor.

Faiz indirimi beklentisi altını uçurdu

OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, yükselişin ana nedeninin Fed’in faiz indirimi patikasına dair güçlenen beklentiler olduğunu söyledi. Wong, “Ticaret gerilimi bugün tek neden değil. Uzun vadeli fonlama maliyetlerinin düşmesi ve faiz maliyetlerinin azalması altını destekliyor” dedi.

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson da, “Piyasalar faiz indirimlerini fiyatlamaya başladı. Bu da altın talebini destekliyor” açıklamasını yaptı.

ABD-Çin gerilimi yeniden alevlendi

ABD Hazine Bakanı Scott Besant, Başkan Donald Trump’ın Ekim sonunda Güney Kore’de Çin lideri Şi Cinping ile görüşmesinin planlandığını duyurdu. Ancak ticaret tansiyonunun yeniden yükselmesi, güvenli liman talebini artırdı.

Trump yönetiminin Çin’e yönelik ihracat kısıtlamalarını geri getirmesi ve bazı ürünlerde gümrük vergisini yeniden yürürlüğe koyması da altın fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Altın fiyatları daha da yükselecek mi?

Bank of America ve Société Générale analistleri, altın fiyatlarının 2026 yılında 5 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Standard Chartered ise 2026 için ortalama ons altın fiyatı tahminini 4 bin 488 dolar olarak paylaştı.

Uzmanlara göre, Fed’in faiz indirim döngüsüne başlaması, ABD tahvil getirilerinin düşmesi ve jeopolitik risklerin artması altın fiyatlarını desteklemeye devam edecek.

14 Ekim Salı güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları:

Alış 5.592,76 TL – Satış 5.593,48 TL

Ons altın fiyatları:

Alış 4.163,26 USD – Satış 4.163,79 USD

Çeyrek altın fiyatları:

Alış 9.362,00 TL – Satış 9.469,00 TL

Yarım altın fiyatları:

Alış 18.723,00 TL – Satış 18.944,00 TL

Tam altın fiyatları:

Alış 36.231,16 TL – Satış 36.941,86 TL

Cumhuriyet Altını fiyatları:

Alış 37.332,00 TL – Satış 37.720,00 TL

Ata altın fiyatları:

Alış 37.363,39 TL – Satış 38.301,69 TL