ALTINDA REKOR SERİSİ 4. GÜNÜNDE! Gram altın kaç TL oldu? Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Altın fiyatları neden yükseliyor? Altın fiyat tahminleri...

Hafta boyunca her sabah yeni bir rekorla güne başlayan altın, 16 Ekim Perşembe gününü de boş geçmedi.

Gram altın sabah saatlerinde 5 bin 707 TL’ye kadar tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Benzer şekilde ons altın da 4 bin 241 dolar seviyesine çıkarak tarihi zirvesine yerleşti.

Powell’ın sözleri altını ateşledi

Altın fiyatlarındaki yükselişin arkasında Fed Başkanı Jerome Powell’ın son açıklamaları etkili oldu. Powell, istihdam piyasasında ciddi bir yavaşlama olduğunu belirterek bunun ABD ekonomisi için risk oluşturduğunu söyledi.

Bu açıklama, piyasada ekim ve aralık toplantılarında iki faiz indirimi beklentisini güçlendirdi. Dolar faizinin düşmesi yönündeki beklenti, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesini hızlandırdı.

Analistler 2026’yı işaret ediyor

ANZ Bankası, değerli metallerle ilgili güncellenmiş raporunda altın ve gümüş için uzun vadeli zirve tahminlerini paylaştı.

Banka analistlerine göre, altın 2025 Aralık ayında ons başına 4.000 dolara geriledikten sonra, 2026 Haziran ayında 4.600 dolarla zirveye ulaşacak.

Gümüşte de benzer bir tablo öngören ANZ, 2026 Haziran ayında gümüşün ons başına 57,50 dolarla tarihi rekorunu kıracağını tahmin ediyor.

Yılbaşından bu yana yüzde 61,5 değer kazandı

Ons altın bu sabah 4.242,17 dolara kadar yükselerek rekor tazeledi. Şu sıralarda yüzde 0,78 artışla 4.240,83 dolarda işlem görüyor.

Yıl başından bu yana yüzde 61,5, son bir haftada yüzde 5,5 ve ekim ayı başından itibaren yüzde 9,8 değer kazanan altın, yatırımcıların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

16 Ekim Perşembe güncel altın fiyatları

Gram Altın: Alış 5.696,58 TL – Satış 5.697,27 TL

Ons Altın: Alış 4.237,98 USD – Satış 4.238,56 USD

Çeyrek Altın: Alış 9.578,00 TL – Satış 9.665,00 TL

Yarım Altın: Alış 19.154,00 TL – Satış 19.328,00 TL

Tam Altın: Alış 37.439,24 TL – Satış 38.164,06 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 38.191,00 TL – Satış 38.480,00 TL

Ata Altın: Alış 38.609,22 TL – Satış 39.568,88 TL