Standard Chartered'dan altın ve borsa tahmini: Yükseliş sürecek mi?

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Standard Chartered, 2027 yılının ortalarında altının 5.100 dolara, S&P 500'ün ise 7.950 dolara ulaşacağını öngörüyor.

Altın fiyatları uzun süreli düşüş trendinin ardından ABD-İran anlaşması sonrası yeniden yükselişe geçerkenLondra merkezli finans devi Standard Chartered, altının 2027 ortalarında 5 bin 100 dolara, S&P 500'ün ise 7 bin 950 dolara ulaşacağını öngördü.

Ancak altın için belirlenen 5 bin 100 dolarlık hedef, 2027 ortasına kadar mevcut seviyelere kıyasla kayda değer bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Standard Chartered yumuşak iniş senaryosunda hisse senetlerini ve gelişmekte olan piyasa tahvillerini tercih ederken, yılın ikinci yarısının daha hareketli geçeceğine işaret ediyor.

Kolay kazançlar geride kaldı

Bankanın temel senaryosudaha düşük enerji fiyatlarıyla durgunluk ve staflasyon risklerinin azalacağı bir ortama göre şekillenirken, iyimser tahminlerin yanında kurum yılın ilk yarısındaki kolay kazançların geride kaldığı uyarısında bulundu.

Banka, yumuşak iniş senaryosu çerçevesinde hisse senetleri ile gelişmekte olan piyasa tahvillerini tercih ederken, yılın ikinci yarısında piyasalarda dalgalanmanın artabileceğine dikkat çekiyor.

Deutsche Bank tahminleri düşürdü

Stadard Chartered'ın altında yükseliş senaryosuna karşılık ALman bankacılık devi Deutsche Bank altın tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Banka üçüncü çeyrekte ons altın fiyatının 4 bin 300 dolar, yılın son çeyreğinde ise 4 bin 800 dolar olacağını öngördü.

Yüzde 22'lik aşağı yönlü reviyona rağmen tahminler şu an ki 4 bin 140 dolar seviyesinde olan altın için yükseliş öngörse de, önceki beklentilere kıyasla daha temkinli bir görünüme işaret ediyor.