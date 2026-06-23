Deutsche Bank'tan altın için aşağı yönlü revizyon: Yıl sonu beklentisi değişti

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Deutsche Bank, ABD para politikasına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve yatırım talebindeki zayıflığın etkisiyle altın fiyatlarına yönelik tahminlerinde aşağı yönlü revizyona gitti.

Banka, üçüncü çeyrek için ons altın öngörüsünü 4.300 dolar seviyesine, yılın son çeyreğine ilişkin beklentisini ise 4.800 dolara düşürdü. Revize edilen tahminler, altının yaklaşık 4.140 dolar seviyesindeki mevcut fiyatına göre yükseliş potansiyeline işaret etse de önceki projeksiyonlara kıyasla daha ihtiyatlı bir görünüm ortaya koyuyor.

Goldman Sachs da tahminini düşürmüştü

Deutsche Bank’ın güncellemesi, geçen hafta Goldman Sachs’ın yıl sonu altın tahminini 500 dolar aşağı çekerek 4.900 dolar olarak açıklamasının ardından geldi.

Goldman Sachs, söz konusu revizyonda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimi gerçekleştirmeyeceği beklentisini gerekçe göstermişti.

Fed beklentileri altın üzerinde baskı oluşturuyor

Bloomberg'in aktardığına göre Deutsche Bank analisti Michael Hsueh, Fed’e yönelik beklentilerdeki değişim ve ABD’den gelen güçlü makroekonomik verilerin altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Hsueh, bankanın dördüncü çeyrek tahminlerinin Fed’in faiz oranlarını mevcut seviyelerde tutacağı varsayımına dayandığını ifade etti.

Faiz artırımı senaryosunda 3.800 dolar uyarısı

Analist Hsueh, Fed’in beklentilerin aksine üç ya da dört kez faiz artırması durumunda altının ons fiyatının 3.800 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini kaydetti. Bu senaryonun, değerli metal üzerinde ek satış baskısı yaratabileceğine dikkat çekildi.