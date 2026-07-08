Trump "ateşkes bitti" dedi, altın çakıldı

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Trump'ın İran ile varılan geçici mutabakatın sona erdiğini duyurmasının ardından Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseldi. ABD'nin gece saatlerinde İran'a yönelik hava operasyonu gerçekleştirmesi ve bölgede artan belirsizlik, küresel piyasalarda sert fiyat hareketlerini beraberinde getirdi. Petrol fiyatları yükselirken, yatırımcıların dolara yönelmesi altın üzerinde baskı oluşturdu.

Altının ons fiyatı da saat 13.00 sularında toplamda yüzde 1,44 gerileyerek 4.046,53 dolara kadar çekildi.

İç piyasada da altın düşüş yaşadı

İç piyasada da düşüş dikkat çekti. Güncel verilere göre gram altın 6.107 TL satış fiyatıyla işlem görürken günlük kaybı yüzde 1,33 oldu. Çeyrek altın 10.056 TL'ye gerilerken yüzde 1,25, yarım altın 20.093 TL ile yüzde 1,13, tam altın ise 39.986 TL seviyesine inerek yüzde 2,29 değer kaybetti.

Cumhuriyet altını 39.995 TL'den satılırken günlük düşüşü yüzde 1,21 olarak gerçekleşti. Reşat altını 40.028 TL seviyesinde işlem görürken yüzde 1,12, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 5.600 TL'nin altına gerileyerek yüzde 1,23 düşüş kaydetti.