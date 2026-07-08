Borsa İstanbul Trump açıklamalarıyla geriledi

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Ankara'daki NATO zirvesinden gelen İran açıklamaları piyasalarda kırılganlığı artırırken, Borsa İstanbul endeksinde düşüş derinleşti. BIST 100 endeksi yüzde 1,47 kayıpla 14.283,92 puana geriledi ve gün içinde 14.280,81 puana kadar indi. Altının ons fiyatı da saat 11.25 sularında yüzde 0,56 değer kaybederek 4.083,12 dolara çekildi. Küresel piyasa aktörleri jeopolitik risklerin yanında küresel faiz ve dolar baskısını Borsa İstanbul işlemlerine yansıtıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki zirvede ateşkesin sona erdiğini ilan ederek İran'a yönelik sert askeri sinyaller verdi. Uluslararası haber ajansları ABD ordusunun İran mevzilerine yeni hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. İran ise Körfez bölgesindeki Amerikan askeri unsurlarına füzelerle karşılık verdi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD operasyonlarını savunan resmi açıklamalarıyla ittifakın gündemini bu gerilime odakladı. Liderlerin açıklamaları küresel güvenlik algısını doğrudan sarsıyor.

Jeopolitik riskler Borsa İstanbul BİST 100 endeksini baskılıyor

Askeri gerilimlerin normal şartlarda güvenli liman talebini artırması bekleniyor. Ancak emtia piyasaları bu gelişmeyi petrol arzı, küresel enflasyon ve ABD tahvil faizleri üzerinden değerlendiriyor. ABD-İran çatışması petrol fiyatlarını yukarı taşırken, ABD tahvil faizlerini yükseltti ve dolar endeksini güçlendirdi. Faiz getirisi sunmayan altın fiyatları bu makroekonomik döngü sebebiyle baskı altında kalıyor. Kurumsal yatırımcılar Borsa İstanbul pozisyonlarını ve Fed'in faiz patikasına yönelik beklentilerini yukarı yönlü revize ediyor.

Borsa İstanbul pay piyasalarında ise risk iştahı zayıf seyretmeye devam ediyor. BIST 100 endeksi önceki kapanış seviyesi olan 14.497,37 puandan 14.283,92 puana inerek yaklaşık 213 puan kaybetti. Endeksin gün içindeki en yüksek seviyesi 14.461,56 puanda sınırlı kaldı. Gün sonuna doğru 14.280 puan sınırına yaklaşılması, Borsa İstanbul genelindeki satış dalgasının gün içi dip seviyelerde yoğunlaştığını gösteriyor. Investing verileri de 8 Temmuz seansında endeksteki değer kaybını net biçimde doğruluyor.

Altında sert düşüş

Küresel ons fiyatındaki gerileme iç piyasadaki altın göstergelerine de doğrudan yansıdı. Altının ons fiyatı 4.080,96 dolara kadar gerilerken, en yüksek seviye 4.133,94 dolar olarak kayıtlara geçti. Gram altın yüzde 0,37 düşüşle 6.163,78 seviyesine çekildi. Söz konusu veriler küresel piyasalardaki satıcılı seyrin yurt içi emtia fiyat listelerini de aşağı çektiğini gösteriyor. Yatırımcılar Borsa İstanbul hisselerini, iç piyasada fiziki altın talebini ve küresel pariteleri takip ediyor.

Önümüzdeki seanslarda İran cephesinden gelecek askeri hamleler ve Fed tutanakları piyasa yönünü belirleyecek. Petrol fiyatlarındaki yükselişin kalıcı olması yeni bir enflasyon dalgası riskini doğurabilir. Finansal analistler Borsa İstanbul için 14.280 puan bölgesini ilk destek, 14.120 puanı ise ana eşik olarak tanımlıyor. Altın tarafında ise 4.080 doların altındaki kapanışlar satışları 4.000 dolar sınırına kadar genişletebilir. Piyasa yapıcıları bu seviyelerin kırılması durumunda Borsa İstanbul kapsamında yeni pozisyonlar alabilir.