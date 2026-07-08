Astor Enerji ABD pazarında yüksek tutarlı sözleşme imzaladı

Astor Enerji A.Ş. (ASTOR), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı resmi açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli bir müşteri ile yeni bir iş ilişkisi kurduğunu duyurdu. Şirket, büyüklükleri 100 MVA ile 350 MVA arasında değişen güç transformatörlerinin tedariği için sözleşme sürecini tamamladı. Enerji altyapı çözümleri üreten şirket, bu hamlesiyle global pazardaki konumunu güçlendirdi.

İmzalanan bu yeni anlaşmanın toplam bedeli 42 milyon 510 bin 595 ABD Doları olarak belirlendi. Sözleşme tutarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz alış kuru olan 46,7525 seviyesi üzerinden hesaplanan Türk Lirası karşılığı ise 1 milyar 987 milyon 476 bin 592 TL seviyesine ulaştı. Taraflar arasındaki sözleşme 8 Temmuz 2026 tarihinde resmiyet kazandı. Şirket yönetimi, bu satışın ortaklık faaliyetlerine olumlu yönde etki edeceğini vurguladı.

Sözleşme kapsamındaki teslimatlar 2027 yılında gerçekleşecek

Enerji sektörü oyuncusu Astor Enerji, ABD pazarına yönelik bu ihracat hamlesinin teslimat takvimini de yatırımcılar ile paylaştı. KAP bildiriminde yer alan detaylara göre, güç transformatörlerinin teslimat süresi 2027 yılının farklı dönemlerine yayıldı. Sözleşme kapsamındaki sevkiyatların 2027 yılının Mart, Ağustos ve Ekim aylarında gerçekleştirilmesi planlandı. Müşteri tarafının niteliği ise yurtdışı yerleşik müşteri olarak tanımlandı.

Şirketin uluslararası pazarlardaki genişleme stratejisi kapsamında attığı bu adım, üretim kapasitesinin uzun vadeli planlamasını da şekillendirdi. Şirket tesislerinde üretilecek olan yüksek kapasiteli transformatörler, ABD pazarındaki enerji altyapı projelerinde kullanılacak. Astor Enerji, Türkiye'nin yerli üretim gücünü uluslararası arenada temsil etmeye devam etti. Transformatör pazarındaki küresel arz kısıtları, şirketin ihracat potansiyelini doğrudan destekledi.