ARD Bilişim'den yeni iş anlaşması

ARD Grup Bilişim Teknolojileri AŞ, son kullanıcısı kamu tüzel kişisi olan büyük ölçekli bir proje kapsamında KDV dahil 3 milyon 454 bin 290 Euro tutarında yeni sipariş aldı. Şirket, yapay zeka destekli güvenlik cihazları ile toplu taşıma araçlarının dijital dönüşüm sistemleri projesi için özel bir kuruluşla anlaşmaya vardı. Yönetim kurulu, sipariş bedelinin Türk Lirası karşılığını 184 milyon 911 bin 253 TL olarak şirket kayıtlarına geçirdi. Kurum, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yatırımcılarına sözleşme detaylarını aktardı.

Dijital dönüşüm adımları gelir tablosunu büyütecek

ARDYZ paylarını ihraç eden şirket yönetimi, yeni ticari ilişkinin ortaklık faaliyetlerini olumlu etkilemesini bekliyor. Firma, yeni anlaşma doğrultusunda gelir tablosundaki net satışlar kaleminde geniş bir dijital dönüşüm hacmi yaratacak. Kamu ulaşım araçlarını kapsayan stratejik adımlar 7 Temmuz 2026 tarihinde resmi işlemlerle başladı. Kurum, ulaşım altyapısında planlanan dijital dönüşüm süreçlerini kendi yerli donanımları ile yönetecek. Teknoloji şirketi, tamamlanacak operasyonlar neticesinde kent içi ulaşım ağlarındaki veri akışını hızlandıracak. Yatırımcılar, şirketin üstlendiği projenin yıl sonu bilançosuna yansımalarını takip edecek.