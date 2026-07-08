Halka arzlarda dikkat çeken tablo: 14 şirket fiyatının üzerinde

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2026 yılının ilk altı ayında toplam 16 şirket halka arz edilerek Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

Böylece yılın ilk yarısında gerçekleştirilen halka arzların toplam büyüklüğü 24,6 milyar TL'ye ulaşırken, yatırımcı ilgisinin güçlü seyrini koruduğu görüldü.

16 şirketten 14'ü halka arz fiyatının üzerinde

İlk çeyrekte 14 şirket halka açılırken, ikinci çeyrekte bu sayı 2 olarak gerçekleşti. Haziran ayında yeni bir halka arz yapılmazken, dönem sonunda Borsa İstanbul'da işlem gören şirket sayısı 606'ya yükseldi.

Yılın ilk yarısında halka arz edilen şirketlerin performansı incelendiğinde, 30 Haziran 2026 kapanış fiyatları itibarıyla halka arz edilen 16 şirketin 14'ünün halka arz fiyatının üzerinde, 2'sinin ise altında işlem gördüğü görüldü. Özellikle yılın ilk aylarında halka arz edilen bazı şirketlerin yüksek getiri sağladığı, ikinci çeyrekte halka arz edilen şirketlerde ise performansın daha sınırlı kaldığı dikkati çekti.

İkinci çeyrekte gerçekleştirilen iki halka arzın toplam ihraç tutarı 6,05 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Piyasa değeri 36 trilyon TL'yi aştı

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, 30 Haziran 2026 itibarıyla toplam piyasa değeri 36,04 trilyon TL'ye ulaştı. Toplam yatırımcı sayısı 38,71 milyon, bakiyeli yatırımcı sayısı ise 10,91 milyon olarak kaydedildi.

Pay senedi piyasasının toplam değeri 22,51 trilyon TL olurken, pay senedi yatırımcı sayısı 6 milyon 760 bin 628 olarak gerçekleşti.

Halka arz verilerine göre 2026 yılının ilk yarısında halka arz edilen şirket sayısı 16, halka arzlara katılan yatırımcı sayısı 12,38 milyon, toplam hasılat ise 26,11 milyar TL oldu.

Temmuzda takvim yeniden hızlandı

İlk yarının tamamlanmasının ardından temmuz ayında halka arz takvimi yeniden hız kazandı. Ayın ilk günlerinden itibaren yeni şirketler borsada işlem görmeye başlarken, bazı şirketler talep toplama süreçlerini tamamladı, bazıları ise yatırımcı talebi topladı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni halka arz onaylarıyla birlikte yılın ikinci yarısında da halka arz hareketliliğinin sürmesi bekleniyor.

Rekor 2023 yılında kırılmıştı

Tarihsel verilere göre ise en fazla halka arz 56 şirket ile 2023 yılında gerçekleşirken, en düşük halka arz sayısı 1 şirket ile 2001 yılında kaydedilmişti.