Altın fiyatları haftanın ikinci işlem günü olan 26 Ağustos 2025 Salı sabahına yükseliş eğiliminde başladı.

Trump’ın Fed hamlesi altını yukarı taşıdı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook’u görevden almasının ardından iki haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Trump’ın bu adımı Fed’i faiz indirmeye zorlamaya yönelik bir hamle olarak yorumlanırken, Fed’in bağımsızlığına dair endişeler arttı. Ons altın 3.386,52 dolara kadar yükseldikten sonra yüzde 0,24 artışla 3.374,04 dolardan işlem gördü.

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, Trump’ın açıklamalarının piyasalarda tedirginlik yarattığını belirterek, “Trump, Fed Başkanı Cook hakkındaki yorumlarıyla tüccarları bir kez daha biraz tedirgin etti ve bu da altının bugün ek güvenli liman akışları almasına neden oldu” dedi.

Waterer, Fed’in daha güvercin bir yapıya evrilebileceği beklentilerinin yatırımcıları altına yönelttiğini de vurguladı.

Teknik seviyeler ve dolar endeksi etkisi

Analistler ons altın için 3.390 doları direnç seviyesi olarak gösterirken, 3.372 doların üzerinde kalındığı sürece bu seviyenin aşılabileceğini ifade ediyor. Bir sonraki hedefin 3.408 dolar olduğu değerlendirilirken, destek noktaları ise 3.355 ve 3.338 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talebin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

26 Ağustos 2025 Salı sabahı güncel altın fiyatları

Gram Altın: Alış 4.447,83 TL – Satış 4.448,42 TL

Ons Altın: Alış 3.373,36 Dolar – Satış 3.373,82 Dolar

Çeyrek Altın: Alış 7.245,00 TL – Satış 7.304,00 TL

Yarım Altın: Alış 14.490,00 TL – Satış 14.609,00 TL

Tam Altın: Alış 28.453,09 TL – Satış 29.014,17 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 28.891,00 TL – Satış 29.084,00 TL

Ata Altın: Alış 29.342,25 TL – Satış 30.082,18 TL

ANLIK-CANLI ANLIK FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN