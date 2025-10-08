Zirveden zirveye koşar adım! Uzmanlar yorumladı: Altın nereye kadar yükselecek? | Altın yükselmeye devam edecek mi? Altın fiyatları ne olacak? Altın tahminleri

Küresel piyasalarda altın fiyatları, yılın başından bu yana yüzde 53 artış kaydederek 4.000 doların üzerine çıktı.

Uzmanlara göre, jeopolitik ve ekonomik risklere yönelik endişeler bu sert yükselişin ana nedeni.

Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Hamas çatışması, ABD’deki politik belirsizlikler ve Avrupa’daki durgunluk sinyalleri yatırımcıları güvenli liman olarak yeniden altına yönlendirdi.

Jeopolitik belirsizlikler yatırımcıyı altına sürüklüyor

Değerli metalin son üç yılda fiyatını ikiye katladığına dikkat çekiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikaları, Fed’in bağımsızlığına yönelik tartışmalar, ısrarcı enflasyon ve ABD dolarındaki oynaklık, altının güçlenmesine katkı sunan başlıca unsurlar arasında.

Commodity Market Analytics analisti Dan Smith, “Bu yükseliş inanılmaz, bize kötü bir şeylerin olduğunu ve endişelenmemiz gerektiğini söylüyor” ifadelerini kullandı.

Merkez bankalarından rekor alım

Metals Focus verilerine göre, dünya merkez bankaları 2025 yılı sonuna kadar 1.000 ton altın alımı gerçekleştirme yolunda ilerliyor.

Bu, dolar cinsinden varlıklardan altına geçişin üst üste dördüncü yılı olacak.

Yalnızca eylül ayında altın yüzde 12 yükselirken, gümüş, platin ve paladyum gibi diğer değerli metaller de bu ralliden destek aldı.

Boğa piyasası 2026’ya kadar sürebilir

Analistler, 4.000 dolar eşiğinin aşılmasının altın piyasasında yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğini belirtiyor.

BNP Paribas analisti David Wilson, “Normalde bir yılda bir veya iki risk faktörü altın fiyatını etkiler. Ama şu anda geleneksel altın yönlendiricilerinin hepsi aynı anda devrede.” dedi.

Uzmanlara göre, altın fiyatlarını baskılayabilecek bir gelişme kısa vadede görünmüyor. Aksine, ekonomik belirsizlik sürdükçe boğa piyasasının 2026’ya kadar devam etmesi bekleniyor.