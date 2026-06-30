Altınay Savunma yurt dışından iki yeni iş aldı

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTNY), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı iki ayrı bildirim ile yurt dışı merkezli müşterilerle yeni sözleşmeler imzaladığını duyurdu. Şirket, havacılık ve kara araçları sektörlerine yönelik geliştirdiği sistemler kapsamında toplamda 14 milyon 741 bin 560 ABD Doları tutarında sipariş aldı. Söz konusu anlaşmaların tamamı 29 Haziran 2026 tarihinde resmiyet kazandı. Altınay Savunma tarafından yapılan açıklamalarda, bu yeni iş ilişkilerinin şirket cirosuna olumlu etki yapmasının beklendiği belirtildi.

Bildirimlerin ilki, Altınay Savunma bünyesindeki bağlı ortaklık Taac Havacılık Teknolojileri A.Ş. üzerinden gerçekleşti. Taac Havacılık Teknolojileri A.Ş., yurt dışında yerleşik bir müşteri ile kritik havacılık ekipmanlarının geliştirilmesi ve tedariki amacıyla anlaştı. Bu kapsamda imzalanan sözleşmenin bedeli Katma Değer Vergisi (KDV) hariç olmak üzere 13 milyon 200 bin ABD Doları olarak açıklandı. Havacılık alanındaki bu kritik tedarik adımı, şirketin yurt dışı pazarlardaki konumunu güçlendiren bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

Kara araçları sistemleri için yeni ihracat adımı

İkinci KAP bildirimi ise doğrudan Altınay Savunma üzerinden kara araçlarına yönelik projelendirmeyi içerdi. Şirket, yurt dışında yerleşik başka bir müşteri ile kara araçlarına yönelik kritik bileşen üretim sistemleri kapsamında yeni bir sözleşme imzaladı. Bu anlaşmanın toplam bedeli ise KDV hariç 1 milyon 541 bin 560 dolar olarak belirlendi. Her iki sözleşmenin de müşteri isimleri veya ticaret unvanları, ticari gizlilik veya müşteri talepleri doğrultusunda açıklanmadı.