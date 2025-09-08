Asya borsaları pozitif bir seyir izliyor

Bölge piyasalarında Fed'in beklenenden daha fazla gevşeyebileceği öngörüsünün güçlenmesi risk iştahını artırırken, Japonya tarafındaki politik belirsizlikler ve bölgedeki veri akışı piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, temmuzdaki seçim sonuçlarını gerekçe göstererek Başbakanlık ve Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanlığı görevlerinden istifa edeceğini açıkladı. Konuya ilişkin haber akışı bölgede politik bir risk olarak öne çıkarken, İşiba'nın istifası Japonya Merkez Bankasının (BoJ) politika adımlarına ilişkin belirsizliği de artırıyor.

Piyasalar pozitif seyrediyor

Buna karşın, Japonya'da bugün açıklanan ve beklentileri aşan büyüme verileri, Fed'in faiz indirim beklentilerine yönelik fiyatlamalar ve zayıflayan "yen"in desteğiyle ülke piyasaları pozitif seyrediyor.

Bölgede bugün açıklanan diğer verilere göre, Çin'de dış ticaret dengesi 102,3 milyar dolarla öngörülerin üzerinde fazla verdi.

Bu gelişmelere ek olarak ticaret anlaşması hazırlığındaki Güney Kore ve ABD arasındaki ilişkiler de yakından takip ediliyor. Georgia eyaletinde Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasına ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimleri tarafından 5 Eylül'de baskın düzenlendi. Baskında 300'den fazlası Güney Koreli 450'ye yakın kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,62 artışla 43.717 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,45 yükselişle 3.219,59 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 kazançla 3.827 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 primle 25.622 puanda bulunuyor. Hindistan'da da Sensex endeksi önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 80.965 puandan işlem görüyor.