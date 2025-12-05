1,1 milyar dolarlık halka arz! Moore Threads ilk günde uçtu

Çin'in yerli 'Nvidia'sı olarak anılan grafik işlemcisi üreticisi Moore Threads, halka arzının ardından ilk işlem gününde güçlü bir başlangıç yaparak hisselerinde yaklaşık beş kata varan artış kaydetti.

Şirket kârlılığa ulaşmamıştı

Henüz kârlılığa ulaşmamış olmasına rağmen şirketin borsaya adım atması, Çinli yatırımcılar arasında büyük ilgi uyandırdı. Moore Threads, halka arz gelirlerinin önemli bir kısmını araştırma–geliştirme yatırımlarını büyütmek için kullanacağını daha önce duyurmuştu.

Geçen hafta tamamlanan talep toplama sürecinin ardından şirket, 1,1 milyar dolar büyüklüğünde halka arz gerçekleştirmişti. Yeni sermayenin, hem ürün geliştirme süreçlerini hızlandırması hem de Çin'in yerli çip ekosistemine ivme kazandırması bekleniyor.