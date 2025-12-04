Merkez Bankası açıkladı: TL'nin reel değeri kasımda sınırlı geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayına ilişkin Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi gelişmelerini yayımladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, kasım ayında bir önceki aya göre 0,07 puan azalarak 71,79 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise, kasım ayında bir önceki aya göre 0,05 puan azalarak 95,47’ye düştü.

Kur artışı TÜFE'yi geçti

TCMB bülteninde "REK endeksindeki azalış, temel olarak nominal kur artışının TÜFE'deki artıştan daha fazla olmasından kaynaklanmıştır" denildi.

TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, ABD doları ve Euro bir önceki aya göre sırasıyla ortalama yüzde 1,08 ve yüzde 0,30 oranında değer kazandı.

TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 0,87 oranında artarken, Yi-ÜFE yüzde 0,84 oranında arttı.

TCMB, "Sonuç olarak, Türkiye TÜFE’si endeksin artışına katkıda bulunurken; Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişim endeksi azaltıcı yönde etkilemiştir" dedi.