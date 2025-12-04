Garanti BBVA'dan 433 milyon dolarlık yeni sendikasyon

Türk bankalarının uluslararası piyasalardaki sendikasyon kredisi çalışmaları devam ederken, Garanti BBVA Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada önemli bir sendikasyon kredisi temin ettiğini duyurdu.

Banka, yoğun uluslararası ilgi gören işlemde üç farklı vade diliminden oluşan sürdürülebilirlik temalı yeni bir sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

Toplam 433,4 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

Garanti BBVA, anlaşma kapsamında 97,75 milyon dolar ve 61 milyon euro tutarında 367 gün vadeli, 157 milyon dolar ve 28 milyon euro tutarında 736 gün vadeli ve 75 milyon dolar tutarında 1103 gün vadeli olmak üzere toplam 6 dilimden yaklaşık 433,4 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı.

Krediye 22 ülkeden 49 finansal kurum katılırken, maliyetler şu şekilde açıklandı:

• 367 gün vadeli dolar ve euro dilimlerinde maliyet: Sofr + yüzde 1,50 ve Euribor + yüzde 1,25

• 736 gün vadeli dolar ve euro dilimlerinde maliyet: Sofr + yüzde 1,90 ve Euribor + yüzde 1,65

• 1103 gün vadeli dolar diliminde maliyet: Sofr + yüzde 2,15