Orta Avrupa'da para birimleri tavan seviyeye yaklaştı

Reuters'ın ekonomistlerle yaptığı son ankete göre, Orta Avrupa'nın önde gelen para birimleri geçen ay çok aylık zirvelere ulaştıktan sonra artık tavan seviyelere yaklaşmış olabilir. Ankette, bu yıl ocaktan bu yana yüzde 8 değer kazanan ve 2025'in en güçlü para birimi konumuna gelen Macar forintinin, önümüzdeki 12 ayda salı kapanışına göre yüzde 2,3 gerileyerek euro karşısında 390,00 seviyesine düşmesinin beklendiği belirtildi.

Forint, çarşamba günü 380,35 ile 22 aylık yeni bir zirve kaydetse de, ankete katılan analistlerin medyan tahminine göre para biriminin 2025 sonunda yaklaşık yüzde 1 değer kaybederek 385 bölgesine dönmesi öngörülüyor.

"Macar para birimi aşırı değerli"

Bazı ekonomistler, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgalinin ardından yürütülen olası barış görüşmelerinde ilerleme sağlanmasının, forint ve diğer bölge para birimlerine destek sunabileceğini düşünüyor. Ancak diğer analistler, Macaristan ekonomisinin yavaşlaması ve ülkenin 2026'nın ilk yarısındaki parlamento seçimleri öncesinde karşılaşabileceği mali riskler nedeniyle hareket alanının sınırlı kalabileceğine dikkat çekiyor. Santander'in Polonya birimindeki analistler, "Zayıf ekonomik performans göz önüne alındığında, Macar para biriminin aşırı değerli olduğu görüşümüzde ısrar ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Orta Avrupa'da bu yılın en güçlü iki para birimi forint ve Çek korunası oldu. Analistler, her iki ülkedeki merkez bankalarının 2023'te başlattıkları gevşeme sürecini durdurup faizlerde şahin bir ara vermesinin bu performansta etkili olduğunu belirtiyor. Koruna yıl genelinde yüzde 4'ün üzerinde değer kazandı.

Anket, korunada yükseliş eğiliminin sürmesini bekliyor. Ekonomistlere göre para birimi, önümüzdeki 12 ayın sonunda euro karşısında 24,1 seviyesinde kapanarak bölgenin en iyi performans gösteren para birimi olabilir. Bu seviye, çarşamba günü test edilen 24,106 ile 26 ayın en yüksek düzeyine oldukça yakın.