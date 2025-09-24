Avrupa borsaları geriledi, savunma hisseleri Trump’la yükseldi

Avrupa borsaları haftaya düşüşle başlarken, savunma sektörü hisseleri pozitif ayrıştı. Pan-Avrupa endeksi Stoxx 600, yüzde 0,3 değer kaybederken sektörlerin çoğu negatif bölgede işlem gördü.

Savunma hisseleri ise bu eğilimin tersine hareket etti. Stoxx Europe Havacılık ve Savunma Endeksi yüzde 1,37 yükselirken, İsveçli Saab yüzde 4,41, Alman teknoloji firması Hensoldt yüzde 4,10, Almanya merkezli savunma şirketi Renk ise yüzde 4,51 artış kaydetti.

Trump'ın açıklamaları etkili oldu

Bu yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili yaptığı sürpriz açıklamalar etkili oldu. Trump, Ukrayna'nın topraklarını Rusya'dan geri alabileceğini belirterek, NATO üyelerinin de hava sahalarını ihlal eden Rus uçaklarını vurması gerektiğini söyledi.

Küresel piyasalar, aynı zamanda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın varlık fiyatlarına ilişkin uyarılarından da etkilendi. Powell, “Birçok ölçüte göre, örneğin hisse senedi fiyatları oldukça yüksek değerlere ulaşmış durumda” ifadelerini kullandı.