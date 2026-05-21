Avrupa borsaları günü İngiltere hariç düşüşle tamamladı

Pozitif seyreden Avrupa pay piyasaları, perşembe günü ortak bir yön bulmakta zorlanırken, ABD ile İran arasındaki müzakereler ile yapay zeka çipi üreticisi Nvidia'nın merakla beklenen çeyrek dönem verileri ve iş tahminleri piyasalara net alım sinyali üretmedi.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,04 değer kazanarak 620,56 puan oldu. Avro Bölgesi'nin öncü endeksi EuroStoxx 50 ise ABD borsalarındaki zayıf seyri paralel olarak yüzde 0,26 değer kaybederek 5.960,32 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,03 azalarak 49.168,7 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 düşüşle 8.086 puana indi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,53 değer kaybederek 24.606,77 puandan kapandı ve üç günlük yükseliş serisini sonlandırdı.

Buna karşılık, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 yükselerek 10.443,47 puana çıktı. Avro/dolar paritesi TSİ 19.25 itibarıyla yüzde 0,31 azalışla 1,159 seviyesine geriledi.

Avrupa pay piyasalarında yatırımcıların odağında, Almanya ve Avro Bölgesi'ne yönelik ekonomik büyüme endişeleri yer aldı.

Avrupa Komisyonu, Orta Doğu savaşı kaynaklı yüksek enerji maliyetlerini gerekçe göstererek Almanya'nın 2026 için ekonomik büyüme tahminini yüzde 1,2'den yüzde 0,6'ya indirdi.

Öte yandan, S&P Global tarafından açıklanan öncü verilere göre, Almanya'da nisan ayında 48,4 olan bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta 48,6 puana yükselmesine rağmen büyüme sınırı olan 50 puanın altında kalarak daralmanın sürdüğünü gösterdi.

S&P Global ekonomistleri, ilk çeyrekte yüzde 0,3 büyüyen Alman ekonomisinin ikinci çeyrekte küçülme rotasına girdiğini belirtti.

ABD ile İran arasındaki barış müzakerelerine ilişkin belirsizlikler de piyasalardaki gerginliği tırmandırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelerin "son aşamada" olduğunu belirtmesine rağmen İran'ın uranyum stoklarını elinde tutma planına yönelik haberler olası barış anlaşması önünde geri adım olarak yorumlandı.

Savaşın enerji piyasalarındaki etkisi sürerken, temmuz teslimatlı Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,2 artışla 108 doların üzerine çıktı.

Irak ham petrolü taşıyan iki süper tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesi tedarik zincirinde kısmi bir normalleşme sinyali olarak algılansa da analistler, Orta Doğu'daki enerji altyapısı hasarları nedeniyle petrol fiyatlarının uzun süre yüksek kalacağını öngördü.

Airbus hisseleri yüzde 4'ten fazla değer kaybetti

Teknoloji sektöründe, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın gelir ve karı beklentilerin üzerinde artırmasına rağmen Avrupa'daki yatırımcılar bu sonuçlardan etkilenmedi. Analistler, şirketin yapay zeka rallisine yönelik güçlü finansal sonuçlarının piyasalar tarafından daha önce fiyatlandığını belirtti.

Öte yandan, Paris Temyiz Mahkemesi, 2009 yılında Atlantik Okyanusu'na düşen ve 228 kişinin ölümüne neden olan uçak kazası davasında Airbus ve Air France'ı taksirle ölüme sebebiyet vermekten suçlu bularak her iki şirkete de üst sınır olan 225 bin avro para cezası verdi. Kararın ardından Airbus hisseleri yüzde 4'ten fazla geriledi.