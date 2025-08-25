BİST 100'de yeni zirve: Borsa İstanbul haftaya rekorla başladı

Geçen haftayı rekorla kapatan Borsa İstanbul, yeni haftaya da rekor tazeleyerek giriş yaptı. BIST 100 endeksi güne yüzde 0,84 artışla 11.467,97 puandan başladı ve seans içi rekorunu yeniledi.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kazancıyla 11.372,33 puandan kapatmıştı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,17, holding endeksi ise yüzde 0,65 değer kazandı. Tüm sektör endekslerinde yükseliş görülürken, en çok kazandıran sektör yüzde 1,33 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Küresel piyasaların etkisi

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın güvercin mesajları sonrası eylülde faiz indirimine gidilebileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izliyor. Bu iyimser hava, yurt içi piyasalara da yansırken BIST 100 endeksi haftaya rekor seviyeden başladı.

TCMB’den KKM kararı

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 23 Ağustos’tan itibaren gerçek kişiler için Kur Korumalı Mevduat hesaplarında yenileme ve açılış işlemlerinin yapılmayacağını duyurdu.

Analistlerin değerlendirmesi

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD’de inşaat izinleri, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puan direnç, 11.400 ve 11.300 puan ise destek konumunda bulunuyor.