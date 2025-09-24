Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 artışla 11.354,59 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı seyir izleyen endeks, günü yüzde 1,19 değer kaybederek 11.331,75 puandan tamamlamıştı.

Sektör endeksleri

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,03 yükseldi. Sektörler arasında en çok kazandıran yüzde 1,53 ile tekstil deri olurken, en fazla gerileyen yüzde 0,15 ile bilişim oldu.

Küresel görünüm

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın enflasyon ve parasal gevşemeye ilişkin temkinli mesajlarının ardından karışık bir görünüm izlendi.