Borsa günü yatay seyirle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 1,47, holding endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,91 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalar, gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliklerle karışık seyrederken, BIST 100 endeksi bankacılık endeksinde düşüşle günü yatay seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mayısta finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı 2 milyar 67 milyon dolar artarak 176 milyar 233 milyon dolara çıktı.

Analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi ve ABD'de haftalık mortgage başvuruları ile mevcut konut satışlarının takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.