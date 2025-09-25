Borsa günü yükselişle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 0,88 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,30 değer kazandı. Sektör endekslerini arasında en fazla yükselen yüzde 8,18 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden yüzde 1,95 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına olası etkileri yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, BIST 100 endeksi günü alıcılı bir seyirle tamamladı.

Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin de yatırımcıların odağında oluğunu ifade etti.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,59 puan azalarak yüzde 22,25'e, reel sektör için 0,90 puan azalarak yüzde 36,80'e ve hane halkı için 1,08 puan azalarak yüzde 52,99'a geriledi.

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları geçen hafta 24 milyar 106 milyon lira azalarak 320 milyar 726 milyon liraya düşerken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, aynı dönemde bir önceki haftaya göre 993 milyon dolar artışla 178 milyar 853 milyon dolara çıktı.

Kurumsal tarafta ise ASELSAN, Borsa İstanbul'da endekslere dahil şirketler arasında piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu.

Yarın Japonya'da Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının, ABD'de ise kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE), kişisel gelirler ve harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.500 ve 11.600 seviyelerinin direnç, 11.300 ve 11.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.