Borsa günün ilk yarısında yükseldi: En çok kazandıran madencilik sektörü oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,07 değer kazanarak 11.527,79 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 233,31 puan ve yüzde 2,07 artışla 11.527,79 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 86,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,84, holding endeksi yüzde 1,96 değer kazandı.

Sektör endekslerin arasında en çok yükselen yüzde 5,02 ile madencilik, en fazla düşen yüzde 6,36 ile finansal kiralama faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi öncesinde Avrupa borsalarından pozitif ayrışarak günün ilk yarısını yükselişle tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede, başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konunun ele alınacağını açıkladı.