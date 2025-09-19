Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta endeks yüzde 0,27 artışla 11.077,51 puana çıktı. Dün satış ağırlıklı seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 düşüşle 11.048,11 puandan kapatmıştı. Açılışta:

* BIST 100 endeksi: 29,40 puan ve yüzde 0,27 artışla 11.077,51 puan

* Bankacılık endeksi: yüzde 0,42 yükseldi

* Holding endeksi: yüzde 0,02 değer kazandı

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 0,91 ile orman kağıt basım, en fazla gerileyen ise yüzde 1,25 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda görünüm

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim kararının ardından yatırımcıların temkinli adımlarıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistlerin değerlendirmesi

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamalarının takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde:

* Destek seviyeleri: 10.900 ve 10.800

* Direnç seviyeleri: 11.200 ve 11.300 olarak öne çıkıyor.