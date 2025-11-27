Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,54 yükselişle 10.973,54 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kazanarak 10.914,65 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 58,89 puan ve yüzde 0,54 artışla 10.973,54 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,91, holding endeksi yüzde 0,33 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen banka, en çok gerileyen ise yüzde 1,53 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.