TÜİK açıkladı! Ekonomik güven 8 ayın zirvesinde
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 Kasım ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ekim ayında 98,2 olan ekonomik güven endeksi, kasım ayında yüzde 1,3 oranında artarak 99,5 değerini aldı. Böylelikle ekonomik güven 8 ayın en yüksek seviyesinde kaydedildi.
Verilere göre ekim ayında 98,2 seviyesinde olan endeks, kasımda yüzde 1,3 oranında artarak 99,5'e yükseldi.
Böylelikle en son mart ayında 100.8 olan ekonomik güven, kasım ayında son 8 ayın en yüksek seviyesinde kaydedildi.
Alt kalemlere bakıldığında, tüketici güven endeksi kasımda aylık bazda yüzde 1,6 artışla 85,0 seviyesine çıktı.
İmalat sanayisini kapsayan reel kesim güven endeksi yüzde 1,2 artışla 103,2 olurken, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1 yükselişle 111,8'e ulaştı.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9 artarak 114,2 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 1,5'lik yükselişle 84,9 seviyesine çıktı.