Borsa İstanbul’da bilanço sezonu: Banka ve sigorta şirketleri beklentileri aştı

Borsa İstanbul’da işlem gören banka ve şirketler 2025 yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Bilanço beklenti anketine göre şu ana kadar sonuçlarını duyuran 21 şirketin performansı netleşti.

Anket kapsamında yer alan 5 bankanın tamamı net kâr beklentilerinin üzerinde sonuç açıkladı. Böylece bankacılık sektöründe beklenti üzeri gerçekleşme oranı yüzde 100 oldu. Sigortacılık sektöründe de benzer bir tablo ortaya çıktı; 3 şirketin tamamı beklentilerin üzerinde kâr açıkladı.

Finans dışı sektörlerde ise 13 şirketten 6’sı beklentilerin üzerinde, 4’ü beklentilerin altında sonuç açıkladı. Bu grupta beklenti üzeri açıklama oranı yüzde 46,2, beklenti altı oranı ise yüzde 30,8 olarak gerçekleşti.

Genel toplama bakıldığında, 21 bilançodan 14’ü beklentilerin üzerinde, 4’ü beklentilerin altında sonuç açıkladı.

Matrix’in araştırmasına göre 2 şirkette ise tahmin ile gerçekleşme arasında yön değişimi görüldü. Böylece ankette yer alan şirketlerin yüzde 66,7’si beklenti üzeri, yüzde 19’u beklenti altı sonuç açıklarken, yüzde 14,3’ünde oran hesaplanamadı.

Beklentilerin üzerinde kâr açıklayan şirketler arasında en yüksek sapma oranı yüzde 83,5 ile Tofaş’ta (TOASO) gerçekleşti. TOASO’yu yüzde 57,6 ile Koç Holding (KCHOL) ve yüzde 45,1 ile İş Bankası (ISCTR) izledi.