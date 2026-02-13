Emtia baskı altında, Borsa İstanbul rekorda
Küresel piyasalarda karma seyir dün de devam etti. Asya borsalarında seyir dalgalı, Avrupa'nın yönü hafif yükselişte. Türkiye’de ise BİST 100, 14 bin puanı aşarak rekor tazeledi. Dolar/TL 43,6 seviyesinde yatay kaldı, vadeli altında 5 bin dolar eşiği yeniden geçildi. Gümüşte ise günlük kayıp %1,5 seviyelerinde.
Dünya piyasalarında dün karma bir tablo görünümü bulunuyordu. Asya borsaları özellikle Japonya başta olmak üzere dalgalı bir seyir izledi. ABD’de endekslerinde de paralel seyir sürdü. Avrupa’da yönünü hafif yükselişe çevirirken, Türkiye’de Borsa İstanbul Endeksi (BİST 100) yeni rekor seviyesini kaydetti. ABD’den gelen güçlü istihdam verileri, doların bazı para birimlerine karşı toparlanmasına neden olurken, emtia piyasalarında özellikle petrol fiyatları, Uluslararası Enerji Ajansı’nın talep tahminini düşürmesiyle geriledi.
Brent tipi ham petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda yaklaşık 68,8 dolar civarına geriledi. Brent petrolde dün kayıp yüzde 1’i aştı. Dolar endeksi paralel seviyedeyken, dolar TL karşısında 43,6 lira seviyesinden işlem gördü. Önceki günkü kapanışa yakın seviyede bir grafik çizdi. Aynı şekilde euro/TL’de de 52 lira seviyesi seyredildi.
Çarşamba günü kapanış 52 liranın altındaydı. Vadeli altın işlemlerinde 5 bin dolar seviyeleri yeniden aşıldı. Gün içinde 5 bin 122 dolar seviyeleri görüldü. Ama seyri paralel oldu. 1 haftada vadeli altın işlemleri yüzde 4,2’nin üzerinde getiri sağladı. Gümüş ise Çarşamba gününü 84 dolara yakın bir seviye ile kapamıştı. Dün ise en yüksek 84,8 dolar seviyesine çıkmış ardından 82 dolara kadar gerilemişti. Dün gümüşte kayıp yüzde 1,5 seviyelerine ulaştı.
Değerli metali güvenli liman ihtiyacı belirliyor
Değerli metaller tarafında altının ons fiyatı küresel piyasalarda yaklaşık 5.072 dolar seviyesinde seyrediyor. İç piyasada gram altın da bu fiyatlamaların etkisiyle yatırımcıların izlediği kritik eşiklerden biri olarak ön planda. Gümüş fiyatlarında ise dalgalı bir seyir sürüyor ve yatırımcıların risk iştahına göre günlük oynaklıklar öne çıkıyor. Altın fiyatlarındaki yataydan hafif gerileme, küresel doların güçlü kalması ve kısa vadeli faiz beklentileriyle bağlantılı. Gümüşte de benzer bir eğilim izleniyor; değerli metal talebi güvenli liman ihtiyacına göre gün içinde değişebiliyor.
JP Morgan’dan gümüşte 81 dolar tahmini
J.P. Morgan Global Research, gümüş fiyatlarına ilişkin beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Kurum, 2026 yılında gümüşün ortalama 81 dolar/ons seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyor. Bu tahmin, 2025 yılı ortalamasının iki katından daha yüksek bir seviyeye işaret ediyor. Banka, söz konusu projeksiyonların başta küresel talep olmak üzere birçok değişkene bağlı olduğunun altını çizdi.
Güncellenen tahminlere göre gümüş fiyatının 2026’nın ilk çeyreğinde 84 dolar/ ons, ikinci çeyreğinde 75 dolar/ ons, üçüncü çeyreğinde 80 dolar/ons ve dördüncü çeyreğinde 85 dolar/ons seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Bu rakamlar, Kasım 2025’te açıklanan önceki tahminlere kıyasla yüzde 34 ile yüzde 55 arasında artış anlamına geliyor. 2027 yılı için ortalama fiyat beklentisi ise 85,5 dolar/ons olarak açıklandı.
BİST 100 ilk kez 14 bin puanı geçti
Yurt içi piyasada ise Borsa İstanbul BIST 100 endeksi dün yüzde 3’e yakın artışla yaklaşık 14.196,85 puan seviyesine yükseldi. Bu seviye tüm zamanların rekoru olarak kayıtlara geçti. BİST 100 endeksi böylece ilk kez 14 bin puanı aşmış oldu. Sanayi ve mali endekslerdeki güçlü fiyatlamalar endeksin genel pozitif görünümünü destekledi.
Bankacılık sektörü hisseleri yükselişe öncülük ederken, bankacılık endeksi yüzde 4,5 oranında değer kazandı. Hisse bazında Türkiye İş Bankası, Akbank, Türk Hava Yolları ve Koç Holding gibi büyük sermaye yapısına sahip isimler, işlem hacmindeki artışla dikkat çekti. Uluslararası Enerji Ajansı’nın 2026 talep artış tahminini düşürmesi sonrası petrol fiyatlarında kısa vadeli baskı oluştu.
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,9 civarında azalarak yaklaşık 68,6 dolar seviyesinde işlem gördü. Bu durum, küresel büyüme ve enerji talebi beklentilerindeki belirsizlikleri fiyatlıyor. UEA, bu yıla ilişkin küresel günlük petrol talebi artış öngörüsünü 83 bin varil aşağı yönlü revize etti.
Türk piyasalarına yabancı yatırımcının ilgisi yüksek
Türk piyasalarına yabancı yatırımcıların ilgisi bu hafta da devam etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, 6 Şubat haftasında yabancılar, Türk hisse senedi piyasasında 134,3 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Bir önceki hafta, 30 Ocak haftasında ise hisse alımı 455 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Böylece yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’daki net alım serisi 10 haftaya ulaşmış oldu. Tahvil tarafında da yabancı ilgisi devam etti.
6 Şubat haftasında yurtdışı yerleşikler 152 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi (DİBS) alımı yaptı. Ocak ayı genelinde yabancıların tahvil alımı ise 4 milyar doların üzerine çıkmıştı.
Döviz mevduatları 114 milyon dolar düştü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, 6 şubat haftasında parite etkisinden arındırılmış yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 114 milyon dolar düştü. Bir önceki hafta 1,88 milyar dolar artış yaşanmıştı. Verilere göre gerçek kişilerin döviz mevduatları 522 milyon dolar düşerken, tüzel kişilerin mevduatı 408 milyon dolar arttı. Öte yandan Merkez'in 6 şubat verilerine göre, Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 403 milyon lira azalarak 2 milyar 511 milyon liraya geriledi.
KKM hesaplarının kısa süre içinde sona ermesi hedefleniyor. TCMB brüt rezervleri altın fiyatlarının geri çekilmesiyle düşüş kaydetti. Brüt rezervler 207,5 milyar dolara kadar geldi. Bir önceki hafta brüt rezervler 218,2 milyar dolarla rekor seviyeyi görmüştü. Swap hariç net rezervler aynı dönemde 82,6 milyar dolardan 77,7 milyar dolara çekildi.