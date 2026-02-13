Emtia baskı altında, Borsa İstanbul rekorda

Dünya piyasalarında dün karma bir tablo görünü­mü bulunuyordu. Asya borsaları özellikle Japonya baş­ta olmak üzere dalgalı bir seyir izledi. ABD’de endekslerinde de paralel seyir sürdü. Avrupa’da yönünü hafif yükselişe çevirir­ken, Türkiye’de Borsa İstanbul Endeksi (BİST 100) yeni rekor seviyesini kaydetti. ABD’den ge­len güçlü istihdam verileri, do­ların bazı para birimlerine karşı toparlanmasına neden olurken, emtia piyasalarında özellik­le petrol fiyatları, Uluslararası Enerji Ajansı’nın talep tahmini­ni düşürmesiyle geriledi.

Brent tipi ham petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda yakla­şık 68,8 dolar civarına geriledi. Brent petrolde dün kayıp yüzde 1’i aştı. Dolar endeksi paralel se­viyedeyken, dolar TL karşısında 43,6 lira seviyesinden işlem gör­dü. Önceki günkü kapanışa yakın seviyede bir grafik çizdi. Aynı şe­kilde euro/TL’de de 52 lira sevi­yesi seyredildi.

Çarşamba günü kapanış 52 liranın altındaydı. Va­deli altın işlemlerinde 5 bin do­lar seviyeleri yeniden aşıldı. Gün içinde 5 bin 122 dolar seviyele­ri görüldü. Ama seyri paralel ol­du. 1 haftada vadeli altın işlem­leri yüzde 4,2’nin üzerinde geti­ri sağladı. Gümüş ise Çarşamba gününü 84 dolara yakın bir sevi­ye ile kapamıştı. Dün ise en yük­sek 84,8 dolar seviyesine çıkmış ardından 82 dolara kadar gerile­mişti. Dün gümüşte kayıp yüzde 1,5 seviyelerine ulaştı.

Değerli metali güvenli liman ihtiyacı belirliyor

Değerli metaller tarafında al­tının ons fiyatı küresel piyasa­larda yaklaşık 5.072 dolar sevi­yesinde seyrediyor. İç piyasada gram altın da bu fiyatlamaların etkisiyle yatırımcıların izlediği kritik eşiklerden biri olarak ön planda. Gümüş fiyatlarında ise dalgalı bir seyir sürüyor ve yatı­rımcıların risk iştahına göre gün­lük oynaklıklar öne çıkıyor. Al­tın fiyatlarındaki yataydan hafif gerileme, küresel doların güçlü kalması ve kısa vadeli faiz bek­lentileriyle bağlantılı. Gümüşte de benzer bir eğilim izleniyor; de­ğerli metal talebi güvenli liman ihtiyacına göre gün içinde deği­şebiliyor.

JP Morgan’dan gümüşte 81 dolar tahmini

J.P. Morgan Global Research, gümüş fiyatlarına ilişkin beklen­tilerini yukarı yönlü revize etti. Kurum, 2026 yılında gümüşün ortalama 81 dolar/ons seviyesin­de gerçekleşeceğini öngörüyor. Bu tahmin, 2025 yılı ortalama­sının iki katından daha yüksek bir seviyeye işaret ediyor. Ban­ka, söz konusu projeksiyonların başta küresel talep olmak üze­re birçok değişkene bağlı oldu­ğunun altını çizdi.

Güncellenen tahminlere göre gümüş fiyatının 2026’nın ilk çeyreğinde 84 dolar/ ons, ikinci çeyreğinde 75 dolar/ ons, üçüncü çeyreğinde 80 do­lar/ons ve dördüncü çeyreğinde 85 dolar/ons seviyelerinde sey­retmesi bekleniyor. Bu rakamlar, Kasım 2025’te açıklanan önceki tahminlere kıyasla yüzde 34 ile yüzde 55 arasında artış anlamı­na geliyor. 2027 yılı için ortalama fiyat beklentisi ise 85,5 dolar/ons olarak açıklandı.

BİST 100 ilk kez 14 bin puanı geçti

Yurt içi piyasada ise Borsa İs­tanbul BIST 100 endeksi dün yüzde 3’e yakın artışla yaklaşık 14.196,85 puan seviyesine yük­seldi. Bu seviye tüm zamanla­rın rekoru olarak kayıtlara geçti. BİST 100 endeksi böylece ilk kez 14 bin puanı aşmış oldu. Sanayi ve mali endekslerdeki güçlü fi­yatlamalar endeksin genel pozi­tif görünümünü destekledi.

Ban­kacılık sektörü hisseleri yükse­lişe öncülük ederken, bankacılık endeksi yüzde 4,5 oranında değer kazandı. Hisse bazında Türkiye İş Bankası, Akbank, Türk Hava Yolları ve Koç Holding gibi büyük sermaye yapısına sahip isimler, işlem hacmindeki artışla dikkat çekti. Uluslararası Enerji Ajan­sı’nın 2026 talep artış tahminini düşürmesi sonrası petrol fiyat­larında kısa vadeli baskı oluştu.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,9 civarında azalarak yaklaşık 68,6 dolar seviyesinde işlem gör­dü. Bu durum, küresel büyüme ve enerji talebi beklentilerinde­ki belirsizlikleri fiyatlıyor. UEA, bu yıla ilişkin küresel günlük pet­rol talebi artış öngörüsünü 83 bin varil aşağı yönlü revize etti.

Türk piyasalarına yabancı yatırımcının ilgisi yüksek

Türk piyasalarına yabancı yatırımcıların ilgisi bu hafta da devam etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, 6 Şubat haftasında yabancılar, Türk hisse senedi piyasasında 134,3 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Bir önceki hafta, 30 Ocak haftasında ise hisse alımı 455 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Böylece yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’daki net alım serisi 10 haftaya ulaşmış oldu. Tahvil tarafında da yabancı ilgisi devam etti.

6 Şubat haftasında yurtdışı yerleşikler 152 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi (DİBS) alımı yaptı. Ocak ayı genelinde yabancıların tahvil alımı ise 4 milyar doların üzerine çıkmıştı.

Döviz mevduatları 114 milyon dolar düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, 6 şubat haftasında parite etkisinden arındırılmış yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 114 milyon dolar düştü. Bir önceki hafta 1,88 milyar dolar artış yaşanmıştı. Verilere göre gerçek kişilerin döviz mevduatları 522 milyon dolar düşerken, tüzel kişilerin mevduatı 408 milyon dolar arttı. Öte yandan Merkez'in 6 şubat verilerine göre, Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 403 milyon lira azalarak 2 milyar 511 milyon liraya geriledi.

KKM hesaplarının kısa süre içinde sona ermesi hedefleniyor. TCMB brüt rezervleri altın fiyatlarının geri çekilmesiyle düşüş kaydetti. Brüt rezervler 207,5 milyar dolara kadar geldi. Bir önceki hafta brüt rezervler 218,2 milyar dolarla rekor seviyeyi görmüştü. Swap hariç net rezervler aynı dönemde 82,6 milyar dolardan 77,7 milyar dolara çekildi.