Borsa İstanbul'da yukarı adım kuralı uygulamaya alındı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksindeki kayıp yüzde 2 eşiğini aşınca açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı devreye alındı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksindeki düşüşün yüzde 2'yi aşmasının ardından, pay piyasasında açığa satış yapılabilen sıralar için seans sonuna kadar yukarı adım kuralı devreye alındı.
Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi'ne ilişkin duyurusu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.
Açığa satışta yukarı adım kuralı uygulandı
Duyuruda, "Saat 10.51.32 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen değişimin, eşik değer olan eksi yüzde 2'yi aşması sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır" denildi.
Yukarı adım kuralı nedir?
Yukarı adım kuralı, açığa satış işlemlerinin son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyatla yapılmasını öngörüyor. Uygulama, gün içindeki sert fiyat hareketleri sırasında satış baskısının sınırlandırılmasını amaçlıyor.