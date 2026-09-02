Petrol ve faiz baskısı büyüdü: Küresel borsalarda satış dalgası

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Küresel piyasalar eylüle petrol, enflasyon ve yüksek faiz endişelerinin aynı anda güçlendiği zayıf bir başlangıç yaptı. Wall Street’te başlayan satışlar Asya’ya taşınırken, yatırımcılar merkez bankalarının yeniden sıkılaşabileceği ihtimaline yöneldi.

Satış dalgasının merkezi Asya oldu

Küresel borsalardaki satışın en sert hissedildiği bölge Asya oldu. Japonya hariç Asya-Pasifik hisselerini izleyen geniş kapsamlı endeks yüzde 2 gerilerken, Güney Kore’nin KOSPI Endeksi’ndeki kayıp yüzde 4’e yaklaştı. Japonya’da Nikkei 225 Endeksi de yüzde 2,9 düşüyor.

Petrole bağımlılığı yüksek olan Hindistan piyasaları da satış dalgasından kaçamadı. Nifty 50 Endeksi yüzde 0,9, Sensex Endeksi yüzde 0,8 gerilerken ülkedeki 16 ana sektör endeksinin tamamı ekside seyrediyor.

Wall Street’te önceki seansı S&P 500 yüzde 0,7, Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde 1 düşüşle tamamladı. ABD endeks vadeli işlemlerinin Asya saatlerinde de hafif ekside seyretmesi, küresel borsalar üzerindeki baskının henüz sona ermediğine işaret ediyor.

Petrol yükseldi tahvil faizleri sıçradı

Satış dalgasının arkasında petrol ve tahvil faizlerinin aynı anda yükselmesi bulunuyor. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1’e yakın artışla 95 doların üzerine çıkarak yaklaşık beş haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Enerji maliyetlerinin enflasyonu yeniden hızlandırabileceği endişesi tahvil piyasasına da yansıdı. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,81 ile Kasım 2023’ten bu yana en yüksek seviyeyi görürken, Japonya’nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3’ün üzerine çıkarak yaklaşık 30 yılın zirvesine ulaştı.

Avustralya’nın 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 5,19 ile 15 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıktı. Devlet tahvillerindeki bu hareket, şirketlerin ve tüketicilerin borçlanma maliyetlerini artırırken özellikle teknoloji ve büyüme hisseleri üzerinde daha fazla baskı oluşturuyor.

Yeni Zelanda faizi artırdı para birimi düştü

Yeni Zelanda Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2,75’e çıkardı. Banka, haziran çeyreğinde yüzde 4,1’e yükselen enflasyonda Orta Doğu kaynaklı yakıt maliyetlerinin belirleyici olduğunu bildirdi.

Karar metninde, enflasyonun 2027 ortasında yüzde 1-3 hedef aralığına dönmesinin beklendiği belirtildi. Ekonomik toparlanmanın yeniden başladığı ancak zayıf gelir artışı, iş güvencesine ilişkin kaygılar ve yatay konut fiyatlarının hane halkı harcamalarını baskılamayı sürdürdüğü kaydedildi.

Faiz artırımının piyasa beklentileriyle uyumlu olması ve sonraki kararların verilere bağlı kalacağının vurgulanması Yeni Zelanda dolarını desteklemeye yetmedi. Para birimi ABD doları karşısında yüzde 1’e yakın gerileyerek 0,5834 seviyesine düştü.

Bu hareket, yatırımcıların yalnızca faiz kararını değil, gelecekteki artırımların hızı ve ölçeğine ilişkin mesajları da fiyatladığını gösterdi. Merkez bankası faizin daha fazla artırılabileceğini belirtse de orta vadeli enflasyon göstergelerinin hedefe dönüşle uyumlu olduğunu vurguladı.

Fed'in faiz artırma ihtimali bir haftada sıçradı

Petrolün yükselmesi ve tahvil satışlarının hızlanması, Fed’in 16 Eylül’de sona erecek toplantısında faiz artırabileceği beklentisini güçlendirdi. Vadeli piyasalarda 25 baz puanlık artışa verilen olasılık bir hafta önceki yüzde 39,6 seviyesinden yüzde 67’ye çıktı.

Dolar endeksi yüzde 0,1 yükselerek 99,79 ile 17 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyesine ulaşıyor. Altının ons fiyatı yüzde 0,6 gerilerken, Bitcoin ve Ethereum da sınırlı kayıplarla işlem görüyor.

Küresel borsalar açısından bundan sonraki yönü petrol fiyatlarının seyri, tahvil faizlerinin yüzde 5’e yaklaşıp yaklaşmayacağı ve merkez bankalarından gelecek mesajlar belirleyecek. Enerji maliyetlerindeki yükseliş kalıcı hâle gelirse faiz artışı beklentileri güçlenebilir ve hisse piyasalarındaki satış baskısı devam edebilir.