Küresel tahvil satışı büyüyor: Japonya'da faizler 30 yıl sonra kritik eşikte

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Küresel piyasalarda yükselen enerji fiyatları ile merkez bankalarının yeniden faiz artırabileceği beklentisi tahvillerde satış dalgasını büyüttü. ABD’den Japonya ve Avrupa’ya kadar devlet tahvili faizleri yükselirken, artan borçlanma maliyetleri hisse piyasaları üzerinde de baskı oluşturuyor.

ABD tahvil faizi 20 ayın zirvesine çıktı

Küresel fiyatlamaların en önemli göstergelerinden biri olan ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 2,2 baz puan yükselerek yüzde 4,78’e ulaştı. Böylece gösterge faiz yaklaşık 20 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Tahvil fiyatları ile faizleri ters yönde hareket ediyor. Bu nedenle faizlerdeki yükseliş, yatırımcıların devlet tahvillerinde satışa geçtiğine işaret ediyor.

Piyasadaki hareket yalnızca ABD ile sınırlı kalmadı. Avrupa ve Asya’da da uzun vadeli borçlanma maliyetlerinin yükselmesi, yatırımcıların küresel ölçekte daha yüksek faiz ortamına hazırlanmaya başladığını gösterdi.

Japonya yüzde 3 sınırına dayandı

Satış dalgasının en dikkat çekici adreslerinden biri Japonya oldu. Ülkenin 10 yıllık devlet tahvili faizi yüzde 3 seviyesine yaklaştı. Bu bölge, Japon tahvil piyasasında yaklaşık bir nesildir görülmeyen seviyelere işaret ediyor.

Japonya uzun yıllar sıfıra yakın hatta negatif faiz politikalarıyla dünyanın en ucuz finansman merkezlerinden biri olmuştu. Tahvil faizinin yüzde 3 sınırına yaklaşması bu nedenle yalnızca Japonya açısından değil, küresel finans sistemi açısından da önemli görülüyor.

Japon yatırımcıların uzun yıllardır yüksek miktarda yabancı tahvil bulundurması nedeniyle ülkedeki getirilerin yükselmesi, küresel sermaye hareketlerini de etkileyebilecek bir gelişme olarak izleniyor.

Avrupa’da 15 yılın zirveleri görüldü

Tahvil satışları Avrupa’da da hızlandı. Almanya ve Fransa’nın uzun vadeli devlet tahvili faizleri pazartesi günü yaklaşık 15 yılın en yüksek seviyelerine çıktı.

Alman devlet tahvili vadeli kontratları Asya işlemlerinde 15 yılın en düşük seviyesine gerilerken, Fransa tahvil vadeli kontratları da 2012’de işlem görmeye başlamasından bu yana en düşük düzeylere indi.

Avrupa’da enerji maliyetlerinin yeniden yükselmesi, faiz görünümünü değiştiren en önemli unsurlardan biri oldu. Avrupa’nın gösterge doğal gaz fiyatı da haftanın ilk işlem gününde üç buçuk yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıktı.

Petrol 91 doları aşınca faiz endişesi büyüdü

Tahvil piyasasındaki satışın arkasındaki temel baskılardan biri petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş oldu. Brent petrol Asya işlemlerinde varil başına 91 doların üzerine çıktı.

Orta Doğu’da yeniden artan gerilim, enerji arzına yönelik riskleri büyütürken yüksek petrol fiyatlarının enflasyonu yeniden hızlandırabileceği endişesi güçlendi.

Bu tablo merkez bankalarının faiz indirimine gitmek yerine yeniden sıkılaşmaya yönelebileceği beklentisini artırıyor. Piyasalarda ABD ve Japonya’da eylül ayında faiz artışı olasılığının yarıdan yüksek fiyatlanması tahviller üzerindeki baskıyı artıran diğer unsur oldu.

Gözler ABD istihdam verisine çevrildi

Piyasaların önündeki yeni kritik gelişme cuma günü açıklanacak ABD istihdam verileri olacak. İş gücü piyasasının güçlü kalması ve ücret baskılarının devam ettiğine yönelik işaretler, faiz artışı beklentilerini daha da güçlendirebilir.

Buna karşılık istihdamda belirgin bir zayıflama görülmesi tahvil piyasasında satış baskısını sınırlayabilir.

Tahvil faizlerindeki yükseliş yalnızca devletlerin borçlanma maliyetini artırmıyor. Konut kredilerinden şirket finansmanına, hisse değerlemelerinden gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarına kadar birçok alan daha yüksek küresel faizlerden etkileniyor.

ABD tahvil faizlerinin yüksek kalması gelişmekte olan ülkelerin dolar cinsinden finansman maliyetleri açısından da yakından takip ediliyor. Bu nedenle mevcut satış dalgasının kalıcı hale gelip gelmeyeceği, önümüzdeki günlerde küresel piyasaların yönünü belirleyen başlıca unsurlardan biri olacak.