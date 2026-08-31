SPK'nın yeni fon rehberi sektörü yeniden şekillendirecek

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SPK tarafından cuma gecesi yayımlanan ve 88 sayfalık değişiklik içeren yeni fon rehberini değerlendiren Sever, piyasa beklentisinin daha sınırlı düzenlemeler yönünde olduğunu ancak ortaya çıkan metnin sektör açısından oldukça kapsamlı değişiklikler içerdiğini belirtti.

"Genel beklenti sektör üzerinde büyük etki yaratmayacak bazı revizyonlar yapılması yönündeydi. Ancak rehber yayımlandıktan sonra detaylara indikçe birçok alanda beklenenden çok daha katı düzenlemeler getirildiğini gördük. Bazı başlıklarda oldukça sert hükümler bulunurken, bazı alanlarda da eksikliklerin devam ettiğini söylemek mümkün" ifadelerini kullandı.

"MSCI sürecinde kritik bir eşik aşıldı"

Sever'e göre düzenlemenin en önemli sonuçlarından biri MSCI tarafında görülebilir.

Fon rehberinde özellikle şeffaflık ve portföy yapısına ilişkin getirilen yeni kriterlerin, Türkiye'nin uluslararası endeks sağlayıcıları nezdinde uzun süredir eleştirilen bazı alanlarda iyileşme sağlayacağını belirten Sever, bunun MSCI değerlendirmeleri açısından olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

"Bu değişikliklerle birlikte MSCI'nin kasım ayında gerçekleştireceği gözden geçirme sürecinde Türkiye'nin karşı karşıya olduğu bazı risklerin önemli ölçüde azaldığını düşünüyoruz. Özellikle şeffaflık tarafındaki eksikliklerin giderilmesine yönelik adımların, MSCI'nin dikkat çektiği alanlarda iyileşme sağlayacağı kanaatindeyiz" dedi.

Sever, MSCI'nin yalnızca teknik kriterleri değil, şirket bazında detaylı incelemeler de gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, son dönemde endeks değişikliklerinde alınan kararların ardından bazı şirketlerin yeniden değerlendirmeye tabi tutulmasını buna örnek gösterdi.

Serbest fonlara daha sıkı denetim

Yeni rehberin en dikkat çekici başlıklarından birinin serbest fonlara yönelik düzenlemeler olduğunu vurgulayan Sever, getirilen kuralların hedge fon mantığından uzaklaşılmasına yol açabileceğini ifade etti.

"Haftalık portföy dağılımı açıklama zorunluluğu ve belirli şirketlerde yoğunlaşmayı sınırlandıran yeni kriterler, serbest fonları hisse senedi yoğun fonlardan bile daha fazla regülasyona tabi hale getiriyor" değerlendirmesinde bulunan Sever, özellikle hisse senedi temalı serbest fonların çok daha sıkı kurallarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Bununla birlikte, TEFAS'a açık ve kapalı serbest fonlar arasında ayrım yapılmasının değerlendirilmesi gerektiğini belirten Sever, yalnızca belirli yatırımcı gruplarına hizmet veren kapalı yapıdaki serbest fonlar için daha esnek bir çerçeve oluşturulabileceğini dile getirdi.

“BIST 30 hisseleri ön plana çıkabilir”

Yeni düzenlemelerin fonların portföy tercihlerinde değişiklik yaratabileceğini ifade eden Sever, özellikle BIST 30 hisselerine yönelimin artabileceğini söyledi.

Borçlanma ve teminatlandırma süreçlerinde BIST 30 hisselerine yönelik daha avantajlı uygulamaların bulunduğunu belirten Sever, birçok serbest fonun önümüzdeki dönemde portföy yapısını bu doğrultuda yeniden şekillendirebileceğini kaydetti.

Ancak BIST 30 kapsamındaki tüm hisselerin aynı likidite ve piyasa derinliğine sahip olmadığına dikkat çeken Sever, yalnızca endekste yer almanın yeterli bir güvence olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.

"Bir hissenin BIST 30 içerisinde yer alması tek başına yeterli değil. Takas yapısı, işlem derinliği, vadeli piyasa bağlantısı ve fiyatlama davranışı da dikkate alınmalı" dedi.

"Aşırı değerlemeler için ek raporlama gerekebilir"

Sever, fonların yatırım yaptığı hisselerde fiyat hareketlerinin ve değerleme seviyelerinin de daha yakından izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Bazı hisselerde oluşan yüksek piyasa değerlerinin geleneksel değerleme yöntemleriyle açıklanmasının zorlaştığını belirten Sever, bu tür durumlarda ilave araştırma raporları veya gerekçelendirme zorunluluğu gibi uygulamaların değerlendirilebileceğini söyledi.

"MSCI gibi küresel endeks sağlayıcıları dahi nihai karar öncesinde şirket bazında ikinci değerlendirme yapabiliyor. Benzer yaklaşım, fonların çok yüksek değerlemelere sahip hisselerdeki pozisyonları için de düşünülebilir" diye konuştu.

Borsa İstanbul'a robot işlem çağrısı

Düzenlemenin ardından Borsa İstanbul tarafında da yeni tedbirlerin gündeme gelebileceğini belirten Sever, özellikle yüksek frekanslı algoritmik işlemlere dikkat çekti.

Fonların yeniden BIST 30 ağırlıklı pozisyonlara yönelmesi halinde algoritmik işlem yapan yabancı sistemlerin piyasadaki etkisinin artabileceğini söyleyen Sever, bu işlemlerin dönem dönem toplam işlem hacminin yüzde 60-70'ine ulaşabildiğini ifade etti.

"Bu tür sistemler yarattıkları işlem yoğunluğu sayesinde kısa vadeli fiyat hareketlerini ciddi ölçüde etkileyebiliyor. Borsa İstanbul'un bu süreçte piyasa işleyişini daha yakından takip etmesi ve piyasa bozucu davranışlara karşı daha hassas olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

"Sektör için olumlu ama beklenenden daha sert"

Genel değerlendirmesinde düzenlemenin sektör açısından önemli bir dönüşüm anlamına geldiğini belirten Bulls Portföy Finansal Analisti Salih Oğuzhan Sever, ilk etapta bazı uyum süreçlerinin yaşanabileceğini ancak uzun vadede şeffaflık ve kurumsal yapı açısından olumlu sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Sever, "Karşımızda sektörün beklediğinden daha sert kurallar içeren kapsamlı bir düzenleme var. Ancak genel çerçevede yatırımcı güveni, piyasa şeffaflığı ve kurumsal standartlar açısından olumlu katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Artık sektörün yeni rehbere uyum sağlayacağı bir döneme giriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.