SPK düzenlemesi sonrası Tera Portföy'den 40 milyar TL'lik sermaye tavanı hamlesi

SPK düzenlemesinin ardından Tera Portföy’den önemli bir adım geldi. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Tera Portföy Yönetim Kurulu, mevcut 40 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanının 40 milyar TL’ye yükseltilmesi için SPK’ye başvurulmasına karar verdi.

SPK’nin yeni düzenlemesiyle PYŞ’lerin asgari başlangıç sermayesi, sahip oldukları faaliyet yetkilerine göre 250 milyon TL ile 500 milyon TL arasında belirlenmişti. Daha geniş kapsamlı faaliyet yetkisine sahip olacak portföy yönetim şirketlerinin en az 500 milyon TL başlangıç sermayesine sahip olması gerekecek.

Tera Portföy’ün KAP açıklamasına göre, kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin başvuruya SPK tarafından uygun görüş verilmesi halinde şirket, mevcut 150 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini 4 milyar TL’ye yükseltmek için de SPK’ye başvuracak.