Borsa İstanbul’dan bazı paylara işlem tedbirleri geldi

Borsa İstanbul, yatırımcı işlemlerine yönelik yeni tedbir kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı.

Alınan karara göre, Alkim Kağıt (ALKA) paylarında 28 Ekim 2025 tarihli işlemler dahil olmak üzere seans sonuna kadar brüt takas yöntemi uygulanacak. Bu süreçte ALKA hisselerinde tüm işlemler yalnızca brüt takas kuralıyla gerçekleştirilecek.

Diğer yandan, Alkim Alkali Kimya (ALKIM), PC İletişim Medya (PCILT) ve Ruzy Madencilik ve Enerji (RUZYE) paylarında aynı tarihe kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi. Söz konusu hisselerde yatırımcıların yalnızca nakit alım-satım yapmasına izin verilecek.

Borsa İstanbul’un açıklamasında ayrıca, ETYAT paylarının da 28 Ekim 2025 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem göreceği duyuruldu. Bu kapsamda hisse senedinde emir paketi kriterleri geçerli olacak.